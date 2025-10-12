Európai kézilabdaligák: négygólos előnyben Bognár Alex csapata

Ludmán Marcell két találata ellenére a Frigoríficos del Morrazo 34–29-re kikapott a vendég Sanicentro BM Guadalajarától a spanyol élvonalban. Tóth Rajmond öt góllal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 32–27-es hazai sikeréhez a Horneo Eón Alicante ellen.

Albek Anna öt gólt lőtt, Vámos Petra ezúttal nem volt eredményes a címvédő és listavezető Metz HB együttesében, amely 35–22-re nyert az OGC Nice otthonában a francia élvonalban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 30–29-re győzött a Stella St. Maur vendégeként.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely otthon 20–19-re győzött a DHK Baník Most ellen a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Élő Beatrix hatszor, Molnár Korinna háromszor talált be.

Fazekas Virág kétszer volt eredményes a sereghajtó Sönderjyske együttesében, amely 34–26-ra kikapott a Skanderborg otthonában a dán női élvonalban.

Az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge egyszer talált a hálóba az Európa-liga-címvédő Thüringer HC-ban, amely 39–33-ra nyert a Göppingen otthonában a német bajnokságban.