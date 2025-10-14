Ír kapitány: „Magyarországnak nagy szerencséje volt az örmények ellen”

Amit a sors adott Írországnak a Magyarország ellen (2–2) a hajrában született egyenlítéssel, azt el is vette Portugália ellen (0–1) a ráadásban kapott góllal. Mivel a két összecsapás között Örményországtól is vereséget szenvedett (1–2) a csapat, a selejtező felénél csalódott lehet Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány, hiszen ez ideig csak egy pontot szerezve csoportja utolsó helyén áll együttese. Nem csoda, hogy az izlandi szakembert a legkevésbé sem érdekli a játék színvonala a folytatásban, csak az eredményesség.

„Ideje elfogadnunk a valóságot, nyomás alatt vagyunk, kedden muszáj nyernünk Dublinban – idézi az Irish Examiner az 58 éves edző szavait. – Továbbra is hiszek a csapatban, minden adva van, hogy kijussunk a világbajnokságra. Mostantól csak az eredmény számít, ha pocsék játékkal nyerünk egy-nullára, hát legyen.”

Heimir Hallgrímsson dicsérte az örményeket, s közben odaszúrt a mieinknek.

„Magyarországnak nagy szerencséje volt szombaton az örmények ellen, akik nagyszerű helyzeteket alakítottak ki, s majdnem meg is büntették ellenfelüket. Nem szabad lebecsülni őket, mert számukra is óriási a tét, esélyünk van a pótselejtezőt érő második hely megszerzésére. Ha összeszedett csapatjátékkal rukkolunk ki, megverjük őket."

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Írország–Örményország, Dublin

