Keresztes Krisztián: A Rangers ellen is felhívhatom magamra a figyelmet

– Hiányzott a gulyásleves?

– Nagyon, édesanyám szerencsére azzal várt otthon, Szombathelyen – mondta lapunknak adott interjújában Keresztes Krisztián, a skót élvonalbeli Dundee United 25 éves belső védője, aki a válogatott szünetben, klubtársaihoz hasonlóan, szerda délutántól vasárnapig szabadnapokat kapott, s csak hétfőn kell edzésre jelentkeznie, így hazautazhatott. – A klubunk szakácsa nemrégiben megkérdezte, mi a kedvenc ételem, mert szívesen megfőzi nekem, s azt válaszoltam, a gulyásleves. Amikor szólt, hogy kész, inkább pörköltnek nézett ki, de finom volt, és mint tudjuk, a szándék a fontos. Azért az édesanyámé – aki a nagymamámtól tanulta az elkészítését – jobb.

Fotó: Imago Images

– Alapemberré nőtte ki magát csapatában, a Dundee United idénybeli tizenkét tétmérkőzésének mindegyikén játszott, méghozzá az első perctől az utolsóig.

– Sok mindennek össze kellett jönnie ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Miután a Nyíregyháza egy évre kölcsönadott, azonnal meg kellett mutatnom, mire vagyok képes, hogy lehet rám számítani. S legalább ennyire fontos, hogy vigyázzak magamra: odafigyelek az étkezésre, a pihenésre, mindenre, ami befolyásolhatja a teljesítményemet. Ha ezt elhanyagoljuk, könnyen leragadhatunk egy szinten… Már sikerült felfedeznem a várost, amely csodálatos és magával ragadó, a napirendem pedig szinte mindig ugyanaz: reggel nyolckor indulok edzésre, kilenc körül megérkezem a St. Andrew’s-i edzőközpontba, délután kettőig ott vagyok, majd sietek haza regenerálódni, feltöltődni, pihenni. Már nem vagyok húszéves, amikor ezt nem vettem annyira komolyan, huszonöt évesen tisztában vagyok vele, elengedhetetlen ahhoz, hogy a legjobbamat nyújtsam.

– Ezt láthattuk is múlt héten, a Livingston ellen megszerezte első skót bajnoki gólját.

– Rosszul kezdtük a meccset, hátrányba kerültünk. Fiatal a csapatunk, az átlagéletkorunk huszonöt év, még meg kell tanulnunk kezelni azt, milyen esélyesként pályára lépni, milyen, amikor nekünk kell kezdeményezőn fellépnünk és megmutatnunk, jobbak vagyunk a másiknál. Bár a tizenkét csapatos bajnokság negyedik helyén állunk, kissé csalódott vagyok, előrébb is lehetnénk. A Falkirk ellen például kétszer is vezettünk, mégis döntetlenre végeztünk, a jelenlegi éllovas Hearts ellen vezettünk kettő egyre, a hosszabbításban mégis kikaptunk. És még hozzávehetem a Hibernian elleni találkozót, három egyre vezettünk idegenben, de csak egy ponttal jöttünk haza. Ami a gólomat illeti: a hosszú oldalon helyezkedtem, s miután a Livingston területet védett, próbáltam elszakadni az őrzőmtől. Ez sikerült, s amikor elém került a labda, betaláltam – nagyon jót tett a lelkemnek. Bízom a csapatban, s hiszek benne, hogy a folytatásban nem hibázunk sokat, így még feljebb léphetünk a tabellán.

– Legközelebb a Rangers következik idegenben, amely eddig botladozott, a nyolcadik helyen szerénykedik. Várja már, hogy az Ibroxban ötvenezer drukker előtt futballozzon?

– Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy természetesen igen. Hallani, hogy visszatérhet a Rangers kispadjára Steven Gerrard, ha így lesz, meglátjuk, milyen változást hoz magával. Ahogy odahaza a Ferencvárost, itt a Rangerst is megviseli, hogy két fronton, a bajnokságban és az Európa-ligában is helyt kell állnia. Biztos vagyok benne, hogy összeszedi magát és elindul felfelé – reméljük, ez nem jövő hét szombaton történik meg… Abból a szempontból könnyebb helyzetben vagyunk, hogy sok veszítenivalónk nincs, s az eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, ilyenkor azért felszabadultabban, jobban futballozunk. Szeretnénk meglepetést szerezni.

– Jó döntés volt, hogy légiósnak állt?

– Ez nem is kérdés! Szeretem az itteni kultúrát, a befogadó közeget, megtisztelő, hogy ebben a patinás klubban szerepelhetek. Nagyobb a tempó a skót első ligában, mint az NB I-ben, a futballisták zöme technikásabb, sokat lehet fejlődni. Ehhez persze a tökéletes minőségű pálya is elengedhetetlen; amikor idekerültem, éppen fűmaggal vetették be az egyik új edzőpályát, s néhány héttel később olyan gyep nőtt ki rajta, amilyet még sohasem láttam. Igaz, megfelelő az időjárás is, télen nincs annyira hideg, nyáron nincs túl meleg és sokat esik az eső. Arra senki sem hivatkozhat, hogy rossz a gyep minősége… Ami engem illet, mindig motiváltan lépek pályára, úgy érzem, a Rangers ellen még inkább felhívhatom magamra a figyelmet. Ellenfelünk meccseit sok klub emberei nézik nemcsak Skóciából, hanem Angliából is, leginkább a Championshipből. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a légióskarrierem folytatódjon.