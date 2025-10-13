Nemzeti Sportrádió

Gulácsi jövője ismét téma a német sajtóban

2025.10.13. 10:06
Gulácsi Péter (jobbra) és Kevin Kampl (balra) szerződése is nyáron jár le (Fotó: Getty Images)
A német Bild című lap a lejáró szerződésű RB Leipzig-játékosokról írt cikket, köztük van a korábbi magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter is.

Gulácsi Péter, Timo Werner, Amadou Haidara, Kevin Kampl, Koszta Nedeljkovics, Xaver Schlager és Leopold Zingerle szerződése is lejár a nyáron a lipcseieknél, a Bild az ö lehetséges jövőjükről értekezett.

Gulácsi már korábban kijelentette, hogy maradna Lipcsében, de a lap szerint továbbra sem biztos, hogy meghosszabbítják a szerződését. A rutinos magyar kapus mögött ugyanis ott van Maarten Vandevoordt, aki egyelőre nem tudta kiszorítani riválisát. Ha Gulácsi hosszabbít, akkor Vandevoordt akár a télen távozhat. A harmadik számú kapus, Leopold Zingerle viszont vélhetően 2026 nyara után is marad a szászországi csapatnál.

Timo Werner szerződése is lejár a nyáron, és rá nem számít Ole Werner vezetőedző, aki korábban arról beszélt, hogy névrokona posztjára már igazoltak más játékosokat, akik inkább a jövőt jelentik. Ráadásul a 29 éves támadó keveset játszott a felkészülés alatt is, emellett magas a fizetése.

Kevin Kampl és Amadou Haidara sem kap új szerződést Lipcsében a Bild szerint. A mali játékos akár a télen távozhat, Wernerhez hasonlóan nála is komoly fizetést spórolna meg a klub.

Az Aston Villától kölcsönvett Koszta Nedeljkovics térdsérüléssel bajlódik, emiatt jelen állás szerint nem valószínű, hogy a lipcseiek kifizetik érte a kölcsönszerződésben szereplő tízmillió eurót. Xaver Schlagerrel ellenben szeretne hosszabbítani a német klub, de a sérüléssel bajlódó osztrák játékossal egyelőre nem sikerült megegyeznie.

 

