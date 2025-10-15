Erik Spoelstra lett az amerikai férfi kosárválogatott kapitánya

A 54 éves szakember a tavalyi párizsi játékokon aranyérmes gárda másodedzője volt, akárcsak a 2023-as világbajnokságon, amikor is az amerikaiak csak a negyedik helyen zártak.

„Hihetetlen megtiszteltetés, hogy kineveztek a férfi válogatott élére. Az egyik legnagyobb kiváltság, ha hazánkat képviselhetjük és világszínvonalú sportolókat vezethetünk kiemelkedő versenyeken” – mondta a Miamival 2012-ben és 2013-ban NBA-bajnok Spoelstra, aki az olimpia előtt a 2027-es dohai világbajnokságon is irányítja majd a nemzeti együttest.

Az Egyesült Államok férfi válogatottja 17-szeres olimpiai bajnok.