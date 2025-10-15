Erik Spoelstra lett az amerikai férfi kosárválogatott kapitánya
Hivatalossá vált, amiről a múlt héten sajtóhírek alapján beszámoltunk, azaz Erik Spoelstra, az észak-amerikai profiligában (NBA) érdekelt Miami Heat vezetőedzője lett az amerikai férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, akinek megbízatása a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig szól.
A 54 éves szakember a tavalyi párizsi játékokon aranyérmes gárda másodedzője volt, akárcsak a 2023-as világbajnokságon, amikor is az amerikaiak csak a negyedik helyen zártak.
„Hihetetlen megtiszteltetés, hogy kineveztek a férfi válogatott élére. Az egyik legnagyobb kiváltság, ha hazánkat képviselhetjük és világszínvonalú sportolókat vezethetünk kiemelkedő versenyeken” – mondta a Miamival 2012-ben és 2013-ban NBA-bajnok Spoelstra, aki az olimpia előtt a 2027-es dohai világbajnokságon is irányítja majd a nemzeti együttest.
Az Egyesült Államok férfi válogatottja 17-szeres olimpiai bajnok.
