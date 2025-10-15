Nemzeti Sportrádió

Valter Attila összetettben továbbra is a legjobb tízben az utolsó vismás versenyén

2025.10.15. 09:53
Valter Attila (sárgában) ezúttal a 64. helyen zárt (Fotó: Getty Images)
Valter Attila továbbra is a legjobb tízben van összetettben a kuanghszi országúti kerékpáros körversenyen.

Mint beszámoltunk róla, a 27 éves magyar bringás a keddi nyitó etapon szökésben volt és begyűjtött két másodperc jóváírást. Szerdán – amikor a Csungco és Csinghszi közötti 179 kilométert teljesítették a résztvevők – a 64. helyen, a második etapsikerét elérő és éllovas francia Paul Magnier-ével azonos idővel tekert be a 2020-as Tour de Hongrie győztese, s három helyet hátrébb csúszva a 10. pozíciót foglalja el összetettben – a procyclingstats szakportál alapján.

Az esőben rajtoló etap első 15-20 kilométerén máris kialakult a nap szökése, hatan léptek meg a mezőnytől, és elvitték a szakaszon lévő két részhajrát – a másodikat bő 10 kilométerrel a cél előtt jelölték ki a szervezők, amikor a szökevények előnye már csak 15 másodperc körül volt és végül be is fogta őket a sprintre készülő mezőny. Ebben ismét Magnier bizonyult a legjobbnak, a fiatal francia idei 16. győzelmét aratta – csak októberben ötödször diadalmaskodott.

Valternek a kínai viadal az utolsó versenye a Visma-Lease a Bike csapatában, a következő három idényben a Bahrain Victorious kerékpárosa lesz.

