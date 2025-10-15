„Minden jól ment, amíg Szoboszlai leckét nem adott Portugáliának” – lapszemle
„Hideg zuhany. Portugália percekre volt attól, hogy biztosítsa a vb-szereplést, de Szoboszlai Dominik a hosszabbításban elrontotta az ünneplést. Az első félidő kiegyenlített volt, Cristiano Ronaldónak köszönhetően a portugálok 2–1-re vezettek a szünetben. A második félidőben Roberto Martínez csapata irányította a játékot, legalábbis a hosszabbításig. Szoboszlai kihasználta a portugál védelem figyelmetlenségét” – írja a mérkőzésről a portugál Record.
Az A Bola szerint Portugália már két lábbal a világbajnokságon érezhette magát, de végül szomorú lett a mérkőzés befejezése. „A portugál válogatott volt hátrányban, majd vezetett, végül döntetlent játszott, ezzel elhalasztotta a világbajnoki kvalifikációt. Cristiano Ronaldo rekordot döntött, de ez nem volt elég. Szoboszlai Dominik a 91. percben megmutatta, hogy nem szabad holnapra halasztani azt, amit ma is el lehet végezni.”
A portugál portál így fogalmaz: „a portugál válogatott az esélylatolgatások szerint akár a világbajnokságot is megnyerheti, de nem engedheti meg magának azt, hogy a dolgok úgy kicsússzanak a kezei közül, és ne tudja lezárni a mérkőzéseket.” Az A Bola felhívja a figyelmet arra, hogy a két csapat 16 egymás elleni mérkőzéséből ez volt az ötödik, amikor a magyarok szereztek vezetést. Megemlítik, hogy ezt követően a portugál csapat játszott fölényben, de nagyon óvatosnak kellett lenniük, mivel a magyarok rendkívül veszélyes kontrákat vezettek. A második félidőben kiemelik előbb a hazaiak két kapufáját, majd az intő jelként szolgáló felső lécről kijövő magyar lehetőséget is. „Minden jól ment, amíg Szoboszlai leckét nem adott Portugáliának, megmutatva ezzel, hogy nem szabad korán ünnepelni” – zárja beszámolóját a portál.
„Írország legyőzte Örményországot, de Portugália csak hazai pályás döntetlent ért el Magyarország ellen, így még nincs meg a vb-kijutás” – állapította meg az O Jogo. A portugál oldal így folytatja: „Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett gólja elnémította a lisszaboni José Alvalade Stadion közönségét, amely Portugália kilencedik – sorozatban hetedik – világbajnoki szereplését készült megünnepelni.”
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai D., Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai R. – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai D. (90+1.)
A csoport másik mérkőzésén: Írország–Örményország 1–0
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
4
3
1
–
|11–4
|+7
|10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
|8–7
|+1
|5
|3. Írország
4
1
1
2
|4–5
|–1
|4
|4. Örményország
4
1
–
3
|2–9
|–7
|3