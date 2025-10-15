„Minden jól ment, amíg Szoboszlai leckét nem adott Portugáliának” – lapszemle

„Hideg zuhany. Portugália percekre volt attól, hogy biztosítsa a vb-szereplést, de Szoboszlai Dominik a hosszabbításban elrontotta az ünneplést. Az első félidő kiegyenlített volt, Cristiano Ronaldónak köszönhetően a portugálok 2–1-re vezettek a szünetben. A második félidőben Roberto Martínez csapata irányította a játékot, legalábbis a hosszabbításig. Szoboszlai kihasználta a portugál védelem figyelmetlenségét” – írja a mérkőzésről a portugál Record.

Az A Bola szerint Portugália már két lábbal a világbajnokságon érezhette magát, de végül szomorú lett a mérkőzés befejezése. „A portugál válogatott volt hátrányban, majd vezetett, végül döntetlent játszott, ezzel elhalasztotta a világbajnoki kvalifikációt. Cristiano Ronaldo rekordot döntött, de ez nem volt elég. Szoboszlai Dominik a 91. percben megmutatta, hogy nem szabad holnapra halasztani azt, amit ma is el lehet végezni.”