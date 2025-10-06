„Ízekre szedik a mögötte védekezőt, és ő csak nézi” – élesen kritizálta a Pool sztárját Wayne Rooney

Aligha állítunk valótlant, ha azt mondjuk: gödörbe került az elmúlt szezon angol bajnoka, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool FC. A „vörösök” az utóbbi időben példátlan módon egymás után kétszer kaptak ki a Premier League-ben – a Crystal Palace és a Chelsea is a hosszabbításban szerzett góllal győzte le őket Londonban –, s közben a Bajnokok Ligájában is vereséget szenvedtek a Galatasaray vendégeként.

A vesszőfutás nyomán természetesen előkerültek a bűnbakok is, az egyik lehetséges „áldozat” a csapat szupersztárja, Mohamed Szalah, akit a BBC-n futó The Wayne Rooney Show-ban maga a műsor névadója kritizált élesen, kiemelve, hogy a Chelsea ellen Estevao győztes góljában komoly szerepet játszott az egyiptomi tétlensége.

„Tudjuk, hogy nem mindig megy vissza, és nem védekezik annyit, de a Chelsea elleni meccsen a mögötte játszó jobbhátvédet ízekre szedték, és ő csak nézte – mondta Rooney. – Nem megy hátra, nem segít be a védekezésbe, a csapat vezéreinek, például Virgil van Dijknak oda kellene mennie hozzá, és rászólni, hogy segítsen.”

Mohamed Szalah arckifejezésén is látszik: eddig ez nem az ő idénye (Fotó: Getty Images)

„Szalah kissé elveszettnek tűnik nekem. Amikor jól megy a játék, gólokat rúgsz, meccseket nyersz, akkor a csapat elbírja, hogy nem védekezel, de annak alapján, ami a múlt héten történt, megkérdőjelezhető a munkamorálja” – folytatta a 39 éves egykori gólvágó, finoman utalva arra is, hogy Szalahnak hét bajnoki mérkőzésen mindössze két gól és két gólpassz jött össze, ami az ő mércéjével mérve kevésnek számít.

A volt Manchester United és Everton-klaszis szerint van rá megoldás, hogy az egyiptomi újra hatékony tagja legyen a csapatnak, és a védekezés se szenvedjen csorbát.

„Nem az mondom, hogy ki kell hagyni a csapatból. Tedd középre, hozd ki Wirtzet a szélre, máris megvan ott a munkamorál, belül pedig érvényesülhet Szalah zsenialitása és gólérzékenysége. A legjobb menedzserek látják ezt és változtatnak. Ugyanez volt nálunk a Unitednél, ahol Cristiano Ronaldo sem volt hajlandó visszazárni, így Fergie (Sir Alex Ferguson – a szerk.) középre vezényelte, így egyből meglett a csapat egyensúlya, és a melót is elvégeztük” – jelentette ki Rooney.