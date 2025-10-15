Vb 2026: huszonnyolc már elkelt a 48 helyből – így állnak a selejtezők

Újabb kérdésekre kaptunk választ az októberi világbajnoki selejtezőkön, így már 28 válogatott biztosította be részvételét a mexikói, amerikai, kanadai közös rendezésű tornán.

A dél-amerikai és óceániai selejtezők már véget értek, előbbiben szeptemberben, utóbbiban pedig már márciusban játszották le az utolsó mérkőzéseket, de a két kontinensről még pótselejtezőn bejuthat egy-egy csapat. Dél-Amerikából hat (Argentína, Ecuador, Kolumbia, Uruguay, Brazília és Paraguay), Óceániából pedig egy (Új-Zéland) válogatott jutott ki egyenes ágon a jövő évi viadalra. Bolívia és Új-Kaledónia az interkontinentális pótselejtezőn juthat el a vb-re.

Afrikában nagy mozgás volt, a tíz októberben kijutó válogatott közül hét erről a kontinensről érkezett. A szeptemberben kijutó Marokkóhoz és Tunéziához októberben csatlakozott Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál is. Gabon, a Kongói DK, Kamerun és Nigéria négyes döntőt vív egymással, közülük egy szerepelhet a pótselejtezőn.

Ázsiából Katar és Szaúd-Arábia vette sikerrel az októberi selejtezőket, előbbi először jutott tovább a kvalifikációból, mivel a 2022-es vb-szereplése idején házigazdaként nem kellett selejtezőtornán szerepelnie. Japán, Irán, Dél-Korea, Ausztrália és a világbajnoki újonc Üzbegisztán és Jordánia már korábban biztosította a helyét. Az Egyesült Arab Emírségek és Irak pótselejtezőt vív egymással, amely eldönti, hogy melyikük indulhat az interkontinentális megmérettetésen.

A CONCACAF-, vagyis az észak- és közép-amerikai régióból egyelőre a három házigazda (Mexikó, Egyesült Államok, Kanada), lesz ott biztosan a vb-n, a fennmaradó három kijutó és két interkontinentális pótselejtezős helyre még 11 válogatott esélyes a versenyben lévő tizenkettőből: a kivétel Bermuda, amely mind a négy csoportmérkőzését elveszítette.

Európában még rengeteg nyitott kérdés van, egyedül az eddig százszázalékos, hat győzelemnél járó Anglia részvétele biztos, amely Lettországban aratott fölényes, 5–0-s győzelmet kedden. Még 39 válogatott juthat ki egyenes ágon vagy pótselejtezőn a kontinensünkről, így a Portugáliában bravúros pontot szerző magyar csapat is. Luxemburg, Görögország, Fehéroroszország, Bulgária, Litvánia, Málta, Ciprus, Észtország, Kazahsztán, Liechtenstein, Lettország, Andorra, Montenegró és Gibraltár viszont biztosan nem lesz ott a vb-n.

A MÁR ISMERT RÉSZTVEVŐK