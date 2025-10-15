Vb 2026: huszonnyolc már elkelt a 48 helyből – így állnak a selejtezők
A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG SELEJTEZŐJÉNEK MENETRENDJE
Újabb kérdésekre kaptunk választ az októberi világbajnoki selejtezőkön, így már 28 válogatott biztosította be részvételét a mexikói, amerikai, kanadai közös rendezésű tornán.
A dél-amerikai és óceániai selejtezők már véget értek, előbbiben szeptemberben, utóbbiban pedig már márciusban játszották le az utolsó mérkőzéseket, de a két kontinensről még pótselejtezőn bejuthat egy-egy csapat. Dél-Amerikából hat (Argentína, Ecuador, Kolumbia, Uruguay, Brazília és Paraguay), Óceániából pedig egy (Új-Zéland) válogatott jutott ki egyenes ágon a jövő évi viadalra. Bolívia és Új-Kaledónia az interkontinentális pótselejtezőn juthat el a vb-re.
Afrikában nagy mozgás volt, a tíz októberben kijutó válogatott közül hét erről a kontinensről érkezett. A szeptemberben kijutó Marokkóhoz és Tunéziához októberben csatlakozott Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál is. Gabon, a Kongói DK, Kamerun és Nigéria négyes döntőt vív egymással, közülük egy szerepelhet a pótselejtezőn.
Ázsiából Katar és Szaúd-Arábia vette sikerrel az októberi selejtezőket, előbbi először jutott tovább a kvalifikációból, mivel a 2022-es vb-szereplése idején házigazdaként nem kellett selejtezőtornán szerepelnie. Japán, Irán, Dél-Korea, Ausztrália és a világbajnoki újonc Üzbegisztán és Jordánia már korábban biztosította a helyét. Az Egyesült Arab Emírségek és Irak pótselejtezőt vív egymással, amely eldönti, hogy melyikük indulhat az interkontinentális megmérettetésen.
A CONCACAF-, vagyis az észak- és közép-amerikai régióból egyelőre a három házigazda (Mexikó, Egyesült Államok, Kanada), lesz ott biztosan a vb-n, a fennmaradó három kijutó és két interkontinentális pótselejtezős helyre még 11 válogatott esélyes a versenyben lévő tizenkettőből: a kivétel Bermuda, amely mind a négy csoportmérkőzését elveszítette.
Európában még rengeteg nyitott kérdés van, egyedül az eddig százszázalékos, hat győzelemnél járó Anglia részvétele biztos, amely Lettországban aratott fölényes, 5–0-s győzelmet kedden. Még 39 válogatott juthat ki egyenes ágon vagy pótselejtezőn a kontinensünkről, így a Portugáliában bravúros pontot szerző magyar csapat is. Luxemburg, Görögország, Fehéroroszország, Bulgária, Litvánia, Málta, Ciprus, Észtország, Kazahsztán, Liechtenstein, Lettország, Andorra, Montenegró és Gibraltár viszont biztosan nem lesz ott a vb-n.
A MÁR ISMERT RÉSZTVEVŐK
|ORSZÁG
KIJUTÁS
ZÓNA
RÉSZVÉTEL
LEGUTÓBB
|Egyesült Államok
a rendező jogán
CONCACAF
12.
2022
|Kanada
a rendező jogán
CONCACAF
3.
2022
|Mexikó
a rendező jogán
CONCACAF
18.
2022
|Japán
2025. március 20.
Ázsia
8.
2022
|Új-Zéland
2025. március 24.
Óceánia
3.
2010
|Irán
2025. március 25.
Ázsia
7.
2022
|Argentína
2025. március 25.
Dél-Amerika
19.
2022
|Üzbegisztán
2025. június 5.
Ázsia
1.
–
|Dél-Korea
2025. június 5.
Ázsia
12.
2022
|Jordánia
2025. június 5.
Ázsia
1.
–
|Ausztrália
2025. június 10.
Ázsia
7.
2022
|Brazília
2025. június 10.
Dél-Amerika
23.
2022
|Ecuador
2025. június 10.
Dél-Amerika
5.
2022
|Uruguay
2025. szept. 4.
Dél-Amerika
15.
2022
|Kolumbia
2025. szept. 4.
Dél-Amerika
7.
2018
|Paraguay
2025. szept. 4.
Dél-Amerika
9.
2010
|Marokkó
2025. szept. 5.
Afrika
7.
2022
|Tunézia
2025. szept. 8.
Afrika
7.
2022
|Egyiptom
2025. október 8.
Afrika
4.
2018
|Algéria
2025. október 9.
Afrika
5.
2014
|Ghána
2025. október 12.
Afrika
5.
2022
|Zöld-foki-szigetek
2025. október 13.
Afrika
1.
–
|Dél-Afrika
2025. október 14.
Afrika
4.
2010
|Katar
2025. október 14.
Ázsia
2.
2022
|Anglia
2025. október 14.
Európa
17.
2022
|Szaúd-Arábia
2025. október 14.
Ázsia
7.
2022
|Elefántcsontpart
2025. október 14.
Afrika
4.
2014
|Szenegál
2025. október 14.
Afrika
4.
2022