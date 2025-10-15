Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: huszonnyolc már elkelt a 48 helyből – így állnak a selejtezők

PATAKI GYULA
2025.10.15. 09:38
Michael Regan - The FAAnglia kedden biztosította be vb-szereplését (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 Anglia vb-selejtező
Tíz újabb válogatott biztosította be a helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon, így 28 résztvevő kilétét már tudjuk az októberi selejtezők után.
Minden más foci
2023.10.12. 09:18

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG SELEJTEZŐJÉNEK MENETRENDJE

Így alakul ki a következő labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnye.

Újabb kérdésekre kaptunk választ az októberi világbajnoki selejtezőkön, így már 28 válogatott biztosította be részvételét a mexikói, amerikai, kanadai közös rendezésű tornán.

A dél-amerikai és óceániai selejtezők már véget értek, előbbiben szeptemberben, utóbbiban pedig már márciusban játszották le az utolsó mérkőzéseket, de a két kontinensről még pótselejtezőn bejuthat egy-egy csapat. Dél-Amerikából hat (Argentína, Ecuador, Kolumbia, Uruguay, Brazília és Paraguay), Óceániából pedig egy (Új-Zéland) válogatott jutott ki egyenes ágon a jövő évi viadalra. Bolívia és Új-Kaledónia az interkontinentális pótselejtezőn juthat el a vb-re.

Afrikában nagy mozgás volt, a tíz októberben kijutó válogatott közül hét erről a kontinensről érkezett. A szeptemberben kijutó Marokkóhoz és Tunéziához októberben csatlakozott Egyiptom, Algéria, Ghána, Zöld-foki-szigetek, Dél-Afrika, Elefántcsontpart és Szenegál is. Gabon, a Kongói DK, Kamerun és Nigéria négyes döntőt vív egymással, közülük egy szerepelhet a pótselejtezőn.

Ázsiából Katar és Szaúd-Arábia vette sikerrel az októberi selejtezőket, előbbi először jutott tovább a kvalifikációból, mivel a 2022-es vb-szereplése idején házigazdaként nem kellett selejtezőtornán szerepelnie. Japán, Irán, Dél-Korea, Ausztrália és a világbajnoki újonc Üzbegisztán és Jordánia már korábban biztosította a helyét. Az Egyesült Arab Emírségek és Irak pótselejtezőt vív egymással, amely eldönti, hogy melyikük indulhat az interkontinentális megmérettetésen.

A CONCACAF-, vagyis az észak- és közép-amerikai régióból egyelőre a három házigazda (Mexikó, Egyesült Államok, Kanada), lesz ott biztosan a vb-n, a fennmaradó három kijutó és két interkontinentális pótselejtezős helyre még 11 válogatott esélyes a versenyben lévő tizenkettőből: a kivétel Bermuda, amely mind a négy csoportmérkőzését elveszítette.

Európában még rengeteg nyitott kérdés van, egyedül az eddig százszázalékos, hat győzelemnél járó Anglia részvétele biztos, amely Lettországban aratott fölényes, 5–0-s győzelmet kedden. Még 39 válogatott juthat ki egyenes ágon vagy pótselejtezőn a kontinensünkről, így a Portugáliában bravúros pontot szerző magyar csapat is. Luxemburg, Görögország, Fehéroroszország, Bulgária, Litvánia, Málta, Ciprus, Észtország, Kazahsztán, Liechtenstein, Lettország, Andorra, Montenegró és Gibraltár viszont biztosan nem lesz ott a vb-n.

A MÁR ISMERT RÉSZTVEVŐK

 

   
ORSZÁG

KIJUTÁS

ZÓNA

RÉSZVÉTEL

LEGUTÓBB

Egyesült Államok

a rendező jogán

CONCACAF

12.

2022

Kanada

a rendező jogán

CONCACAF

3.

2022

Mexikó

a rendező jogán

CONCACAF

18.

2022

Japán

2025. március 20.

Ázsia

8.

2022

Új-Zéland

2025. március 24.

Óceánia

3.

2010

Irán

2025. március 25.

Ázsia

7.

2022

Argentína

2025. március 25.

Dél-Amerika

19.

2022

Üzbegisztán

2025. június 5.

Ázsia

1.

Dél-Korea

2025. június 5.

Ázsia

12.

2022

Jordánia

2025. június 5.

Ázsia

1.

Ausztrália

2025. június 10.

Ázsia

7.

2022

Brazília

2025. június 10.

Dél-Amerika

23.

2022

Ecuador

2025. június 10.

Dél-Amerika

5.

2022

Uruguay

2025. szept. 4.

Dél-Amerika

15.

2022

Kolumbia

2025. szept. 4.

Dél-Amerika

7.

2018

Paraguay

2025. szept. 4.

Dél-Amerika

9.

2010

Marokkó

2025. szept. 5.

Afrika

7.

2022

Tunézia

2025. szept. 8.

Afrika

7.

2022

Egyiptom

2025. október 8.

Afrika

4.

2018

Algéria

2025. október 9.

Afrika

5.

2014

Ghána

2025. október 12.

Afrika

5.

2022

Zöld-foki-szigetek

2025. október 13.

Afrika

1. 

Dél-Afrika

2025. október 14.

Afrika

4.

2010

Katar

2025. október 14.

Ázsia

2.

2022

Anglia

2025. október 14.

Európa

17.

2022

Szaúd-Arábia

2025. október 14.

Ázsia

7.

2022

Elefántcsontpart

2025. október 14.

Afrika

4.

2014

Szenegál

2025. október 14.

Afrika

4.

2022

 

 

