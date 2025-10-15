Vb-selejtezők: Jamaica a csoportja élére állt
Curacao nem bírt hazai pályán Trinidad és Tobagóval, így elveszítette első helyét a csoportban: Jamaica ugyanis 4–0-ra legyőzte a továbbra is pont nélkül álló Bermudát, így egypontos előnyre tett szert riválisával szemben.
Az A-csoportban Panama a ráadás hatodik percében mentett meg egy pontot Suriname ellen, így mindkét csapat megőrizte veretlenségét, de utóbbi maradt az élen jobb gólkülönbsége miatt. A suriname-iaknál a kispadon ült az újpesti Gleofilo Vlijter.
Ez a döntetlen jól jött Guatemalának is, amely salvadori győzelmével egy pontra megközelítette az első két helyezettet.
A harmadik csoport mérkőzéseit hétfőn játszották, Honduras Haitit, Costa Rica pedig Nicaraguát győzte le.
A három kvartett első helyezettjei egyenes ágon kijutnak a jövő évi világbajnokságra, míg a két legjobb második helyezett interkontinentális pótselejtezőn vesz részt.
VB 2026
CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ
A-CSOPORT
4. FORDULÓ
Panama–Suriname 1–1
El Salvador–Guatemala 0–1
|1. Suriname
4
1
3
–
4–3
+1
6
|2. Panama
4
1
3
–
3–2
+1
6
|3. Guatemala
4
1
2
1
3–3
0
5
|4. El Salvador
4
1
–
3
2–4
-2
3
VB 2026
CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ
B-CSOPORT
4. FORDULÓ
Curacao–Trinidad és Tobago 1–1
Jamaica–Bermuda 4–0
|1. Jamaica
4
3
–
1
10– 2
+8
9
|2. Curacao
4
2
2
–
6– 3
+3
8
|3. Trinidad és Tobago
4
1
2
1
4– 3
+1
5
|4. Bermuda
4
–
–
4
2–14
-12
0