Vb-selejtezők: Jamaica a csoportja élére állt

2025.10.15. 08:34
Jamaica négygólos győzelmet aratott (Fotó: CONCACAF)
Jamaica 4–0-ra legyőzte a minden továbbjutási esélyét elveszítő Bermudát az észak- és közép-amerikai (CONCACF) vb-selejtezőkön.

Curacao nem bírt hazai pályán Trinidad és Tobagóval, így elveszítette első helyét a csoportban: Jamaica ugyanis 4–0-ra legyőzte a továbbra is pont nélkül álló Bermudát, így egypontos előnyre tett szert riválisával szemben.

Az A-csoportban Panama a ráadás hatodik percében mentett meg egy pontot Suriname ellen, így mindkét csapat megőrizte veretlenségét, de utóbbi maradt az élen jobb gólkülönbsége miatt. A suriname-iaknál a kispadon ült az újpesti Gleofilo Vlijter.

Ez a döntetlen jól jött Guatemalának is, amely salvadori győzelmével egy pontra megközelítette az első két helyezettet.

A harmadik csoport mérkőzéseit hétfőn játszották, Honduras Haitit, Costa Rica pedig Nicaraguát győzte le.

A három kvartett első helyezettjei egyenes ágon kijutnak a jövő évi világbajnokságra, míg a két legjobb második helyezett interkontinentális pótselejtezőn vesz részt.

VB 2026
CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ
A-CSOPORT
4. FORDULÓ
Panama–Suriname 1–1
El Salvador–Guatemala 0–1

1. Suriname

4

1

3

4–3

+1

6

2. Panama

4

1

3

3–2

+1

6

3. Guatemala

4

1

2

1

3–3

  0

5

4. El Salvador

4

1

3

2–4

-2

3

AZ ÁLLÁS

VB 2026
CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ
B-CSOPORT
4. FORDULÓ
Curacao–Trinidad és Tobago 1–1
Jamaica–Bermuda 4–0

1. Jamaica

4

3

1

10–  2

+8

9

2. Curacao

4

2

2

  6–  3

+3

8

3. Trinidad és Tobago

4

1

2

1

  4–  3

+1

5

4. Bermuda

4

4

  2–14

-12

0

AZ ÁLLÁS

 

 

