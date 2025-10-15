Vb-selejtezők: Jamaica a csoportja élére állt

Curacao nem bírt hazai pályán Trinidad és Tobagóval, így elveszítette első helyét a csoportban: Jamaica ugyanis 4–0-ra legyőzte a továbbra is pont nélkül álló Bermudát, így egypontos előnyre tett szert riválisával szemben.

Az A-csoportban Panama a ráadás hatodik percében mentett meg egy pontot Suriname ellen, így mindkét csapat megőrizte veretlenségét, de utóbbi maradt az élen jobb gólkülönbsége miatt. A suriname-iaknál a kispadon ült az újpesti Gleofilo Vlijter.

Ez a döntetlen jól jött Guatemalának is, amely salvadori győzelmével egy pontra megközelítette az első két helyezettet.

A harmadik csoport mérkőzéseit hétfőn játszották, Honduras Haitit, Costa Rica pedig Nicaraguát győzte le.

A három kvartett első helyezettjei egyenes ágon kijutnak a jövő évi világbajnokságra, míg a két legjobb második helyezett interkontinentális pótselejtezőn vesz részt.

VB 2026

CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ

A-CSOPORT

4. FORDULÓ

Panama–Suriname 1–1

El Salvador–Guatemala 0–1

1. Suriname 4 1 3 – 4–3 +1 6 2. Panama 4 1 3 – 3–2 +1 6 3. Guatemala 4 1 2 1 3–3 0 5 4. El Salvador 4 1 – 3 2–4 -2 3 AZ ÁLLÁS

VB 2026

CONCACAF-SELEJTEZŐK, 3. SZAKASZ

B-CSOPORT

4. FORDULÓ

Curacao–Trinidad és Tobago 1–1

Jamaica–Bermuda 4–0