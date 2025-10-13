Heti légiósprogram: Liverpool–Manchester United a Premier League-ben

OKTÓBER 13., HÉTFŐ
OKTÓBER 14., KEDD
OKTÓBER 15., SZERDA
OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Superliga
19.30: FK Csíkszereda–CFR
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
OKTÓBER 17., PÉNTEK
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Union Berlin–Mönchengladbach
Union Berlin: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
18.30: Düsseldorf–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: FC Andorra–Granada
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Aluminij–Mura
Aluminij: Tanyi Barnabás
OKTÓBER 18., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
16.00: Coventry City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Preston North End
WBA: Callum Styles
20.45: Leicester City–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
League One (III. osztály)
16.00: Plymouth Argyle–Wimbledon
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Hartberg
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Anderlecht II–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
20.00: Gent II–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: RWDM Brüsszel–FC Bruges II
Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–Hloraka
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 0.00: Nashville SC–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
Vasárnap, 0.00: Columbus Crew–New York Red Bulls
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 3.00: Sporting Kansas City–Houston Dynamo
SKC: Sallói Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
21.05: Marseille–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.15: Hapoel Petah Tikva–Hapoel Jeruzsálem
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Cracovia–Raków
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: RB Leipzig–Hamburg
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Wolfsburg–VfB Stuttgart
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Bochum–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Spezia–Cesena
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: FC Bacau–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
10.00: Campulung–Olimpia Szatmárnémeti
Olimpia: Torvund Alexander, Pintér Bence, Bontas Kristóf
10.00: Voluntari–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SKÓCIA
Premiership
16.00: Rangers–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZERBIA
Szuperliga
18.30: Topolya–Partizan
Topolya: Mezei Szabolcs
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
13.30: Konyaspor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botondot
16.00: Rizespor–Trabzonspor
Rizespor: Mocsi Attila
16.00: Besiktas–Genclerbirligi
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
19.00: Basaksehir–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
OKTÓBER 19., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Manchester United
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Rapid Wien–LASK
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Lech Poznan–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 3. forduló
16.00: Sintrense–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
16.30: UTA Arad–Otelul
UTA: Zsóri Dániel
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Hamnmarby–AIK
AIK: Csongvai Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Kassa–Nagymihály
Kassa: Kovács Mátyás
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Zsolna
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
2. Liga (II. osztály)
10.30: Slovan Bratislava II–Somorja
Somorja: Csorba Noel
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Nafta Lendva–Ilirija
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
OKTÓBER 20., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Hermannstadt–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Eyüpspor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila