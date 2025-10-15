Szolnok: akadt kivetnivaló a görög vendéglátásban

A szokásosnál is nagyobb volt a forgalmi dugó Athénban kedd dél­előtt, ennek oka, hogy a tömegközlekedésben dolgozók a görög kormány új munkajogi törvénye ellen tüntetve bojkottálták a munkát. Így a kedd hajnali háromkor induló, szerda este az AEK Athén ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában pályára lépő NHSZ-Szolnoki Olajbányászért a reptérre érkező autóbusz rendőri felvezetést kapott – igaz, ezzel sem jutott előnyhöz a teljesen beduguló városban. Az alapvetően félórás útból lett majd’ egyórás vánszorgás a hoteltől kétsaroknyira ért véget, onnan már csak gyalogosan juthattak Pallai Tamásék a szállodába, ahol újabb kellemetlenség érte a magyar bajnokot: a delegáció szobái nem álltak rendelkezésre (mint utólag kiderült, az AEK kommunikációs hibájából), így további csaknem egyórás várakozás következett az aulában. A kellemetlenséget gyors ebéddel próbálta kompenzálni a hotel, a borjúraguleves ízletes volt, a natúr csirkét azonban már nem mindenki ette meg, de tényleg jobb lett a hangulat, amikor a főpincér szót kért és fejből felsorolta a magyar labdarúgó Aranycsapat kezdő tizenegyét és a nyolcvanas évek nemzeti együttesének csatársorát. A szobakulcsok kiosztásáig már „csak” újabb fél órát kellett várni, így az elcsigázott játékosok közül többen a 11. emeleten található tetőteraszon kávéztak, s csodálták meg Athén ikonikus épület-együttesét, az Akropoliszt.

„Új az edző és öt új légiós érkezett, ez mindig szisztémaváltással jár, szerencsére jól és szépen épül a csapat, a vezetőségnek köszönhetően olyan játékosok érkeztek, akik meggyorsítják és megkönnyítik a folyamatot – mondta a Nemzeti Sportnak Pallai Tamás, az Olaj csapatkapitánya. – Vedran Bosnic nehéz örökséget vett át Oliver Vidintől, aki klublegendává nőtte ki magát az elmúlt két évben, de úgy érzem, jó útra léptünk Bosniccsal, nagyszerű alapelveket és értékrendet fektetett le. A Léva elleni kitűnő BL-nyitány, a harmincpontos győzelem nekünk nem meglepetés, de nem is kell túlértékelni, mert szerintem a szlovák együttes nem tartozik a sorozat elitjébe. Az AEK a BL egyik élgárdája, fizikailag kemény meccsre számítunk, az alapcél, hogy amit edzésen gyakoroltunk, azt megpróbáljuk egy kitűnő csapat ellen is megvalósítani, hogy tanuljunk, s a végén többek legyünk.”

A kora esti órákban aztán a gigantikus (kilencezer nézőt befogadni képes) Sunel Arénában, a 2004-es olimpián is szerephez jutó csarnokban dinamikus, pörgős edzést vezényelt Bosnic a csapatnak, amelynek jelentős erőpróbát jelent a sárga-feketék elleni idegenbeli összecsapás. Az AEK 2018-ban megnyerte a sorozatot, az előző kiírásban az elődöntőig jutott, s a 2024–2025-ös évad végén bajnoki bronzérmet szerzett. Elsősorban a visszatérő Dragan Sakotának köszönhetően, a 73 éves szerb szakember legendának számít az egyesületnél, 2002-ben a klub legutóbbi bajnoki címét az irányításával nyerte meg, s a 2018-as BL-siker is az ő nevéhez fűződik. A hét légióst foglalkoztató együttes eddigi két bajnokiját megnyerte, s a Rigát is könnyedén verte meg idegenben a BL-rajton.

Elégedett vagyok a csapat eddigi teljesítményével, pedig aggódtam, ugyanis egyáltalán nem tudtunk teljes kerettel készülni és meccset játszani, előbb Le’Tre Darthard, majd Adin Vrabac hiányzott sérülés miatt, utóbbi Athénba sem tartott velünk. Az AEK a sorozat egyik esélyese, az előző évadban az elődöntőig jutott, és masszív, erős kerete van. Megpróbálunk bravúros eredményt elérni, értékmérő lehet, mire leszünk képesek egy ilyen fizikailag erős, bő rotációval dolgozó gárda otthonában. Ha kikapunk, sem lógatjuk az orrunkat, akkor tanulni kell, ez is a folyamat része. Vedran BOSNIC, a Szolnok edzője

KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, F-CSOPORT

18.30: AEK Athén (görög)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Kedden játszották

VEF Riga (lett)–Patrioti Levice (szlovák) 73–92.

Az állás: 1. Levice 3 pont (2 mérkőzés), 2. SZOLNOK 2 (84–54, 1), 3. AEK 2 (69–53, 1), 4. Riga 2 (126–161, 2)