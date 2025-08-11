Sportrádió

Heti légiósprogram: kupafordulóval indul be az olasz és a német nagyüzem

2025.08.11. 16:07
légiósok légióskörkép légiósprogram
A profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban szereplő magyar légiósok, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok heti tétmérkőzései.

AUGUSZTUS 11., HÉTFŐ

 

AUGUSZTUS 12., KEDD

ANGLIA 
Ligakupa, 1. forduló
20.45: Blackburn Rovers–Bradford City
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: West Bromwich Albion–Derby County
WBA: Callum Styles
20.45: Portsmouth–Reading
Portsmouth: Kosznovszky Márk
20.45: Plymouth Argyle–Queens Park Rangers
Plymouth: Szűcs Kornél

 

AUGUSZTUS 13., SZERDA

ANGLIA 
Ligakupa, 1. forduló
20.45: Bolton Wanderers–Sheffield Wednesday
Bolton: Schön Szabolcs

ROMÁNIA
Román Kupa, selejtező
16.30: Sighetu Marmatiei–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Pintér Bence

 

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, visszavágó
19.00: ETO FC–AIK (svéd)
AIK: Csongvai Áron
20.00: Maccabi Haifa (izraeli)–Raków (lengyel), Debrecen
Raków: Baráth Péter
20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)
Dundee United: Keresztes Krisztián
Rapid Wien: Bolla Bendegúz 

 

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK

ANGLIA
Premier League
21.00: Liverpool–Bournemouth
Liverpool: Kerkez Milos, Pécsi Ármin, Szoboszlai Dominik

NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
18.00: FC Gutersloh–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András

ROMÁNIA
Superliga
20.30: Dinamo Bucuresti–UTA Arad
Arad: Zsóri Dániel

SPANYOLORSZÁG
La Liga
19.00: Girona–Rayo Vallecano
Girona: Yaakobishvili Antal
La Liga 2 (II. osztály)
21.30: Real Valladolid–Ceuta
Valladolid: Nikitscher Tamás

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.30: Rudar–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Galatasaray–Karagümrük
Galatasaray: Sallai Roland

 

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

ANGLIA
Premier League
16.00: Sunderland–West Ham United
West Ham: Hegyi Krisztián
Championship (II. osztály)
13.30: Portsmouth–Norwich City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
13.30: Wrexham–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
16.00: Blackburn Rovers–Birmingham City
Blackburn: Tóth Balázs
League One (III. osztály)
16.00: Barnsley–Bolton Wanderers
Bolton: Schön Szabolcs
16.00: Lincoln–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Tirol
GAK: Jánó Zétény

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–OC Charleroi
Lommel: Vancsa Zalán

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Toronto FC–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 1.30: Orlando City–Sporting Kansas City
SKC: Sallói Dániel

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
19.00: Monaco–Le Havre
Le Havre: Loic Nego

NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
15.30: Sandhausen–RB Leipzig
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Hemelingen–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: ASA Marosvásárhely–CSM Olimpia Szatmárnémeti
CSM Olimpia: Pintér Bence, Bontas Kristóf

SVÁJC 
Svájci Kupa, 1. forduló
16.00: Walenstadt–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
20.30: Eperjes–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Bősze Levente, Redzic Damir, Tuboly Máté

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Alanyaspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP

AUSZTRIA
Bundesliga 
17.00: Rapid Wien–Altach
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Termalica Nieciecza–Raków
Raków: Baráth Péter

NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
13.00: Engers–Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt: Fenyő Noah

OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 2. forduló
18.30: Parma–Pescara
Parma: Balogh Botond

ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Universitatea Craiova 
Csíkszereda: Babati Benjámin, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Nagy János, Kelemen Dávid, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Torvund Alexander, Végh Bence

SKÓCIA
Ligakupa, nyolcaddöntő
16.00: Kilmarnock–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
21.30: Las Palmas–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Göteborg–AIK
AIK: Csongvai Áron

SZERBIA 
Szuperliga
19.00: Topolya–OFK Beograd
Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
17.30: Aluminij–Celje
Aluminij: Tanyi Barnabás

 

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ

NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 1. forduló
18.00: Preussen Münster–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 2. forduló
18.30: Spezia–Sampdoria
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
16.00: Sepsi OSK–Corvinul
Sepsi: Sigér Dávid

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Kasimpasa–Trabzonspor
Kasimpasa: Szalai Attila

 

