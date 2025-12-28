Pakisztáni válogatott játékost szerződtethet a Ferencváros – sajtóhír

Abdullah Iqbal (jobbra) a Ferencvárosban folytatja? (Fotó: Getty Images)

Svéd és dán sajtóhírek szerint a Ferencváros és a belga Gent is szerződtetné Abdullah Iqbalt, a pakisztáni válogatott csapatkapitányát.

A 23 éves, koppenhágai születésű labdarúgó 2024-ben került a svéd Mjällbyhez, amellyel meglepetésre 2025-ben bajnoki címet szerzett. Iqbal 24 mérkőzésen kapott szerepet a klub legnagyobb sikerével záruló bajnokságban, ezeken két gólpasszt adott.

A 192 centiméter magas, ballábas belső védő értékét a Transfermarkt kétmillió euróra becsüli.

A Ferencvárossal kapcsolatos ügyekben rendre jól értesült ulloi129.hu szerint Iqbal ismert a megfigyelőik számára.