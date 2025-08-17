Nemzeti Sportrádió

Csongvai hétközi öngólja után ezúttal piros lapot kapott – videó

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.08.17. 17:29
Csongvai Áron (33) a csütörtöki öngólja után vasárnap piros lapot kapott (Fotó: Kovács Péter)
légiósok AIK Stockholm Csongvai Áron AIK
A svéd labdarúgó-bajnokságban szereplő AIK magyar légiósát, Csongvai Áront kiállították csapata Göteborg ellen 2–1-re elveszített mérkőzésén.

Csongvai Áron csütörtökön öngólt vétett a Győr ellen a Konferencialiga-selejtezőben, csapata az AIK Stockholm így búcsúzott a nemzetközi kupaindulástól.

Csongvai a hétvégi bajnokin is vereséget szenvedett, ráadásul a magyar játékost kiállították. A Göteborg Tobias Heintz duplájával már a 2–0-ra vezetett, aztán Csongvai szögletét követően Thomas Isherwood szépített. A 96. percben Csongvai meglökte ellenfelét amiért megkapta a második sárga lapját, a 24 éves magyar középpályás így egy héten belül öngólt is vétett és piros lapot is kapott. Az AIK sorozatban negyedik bajnoki meccsén maradt nyeretlen, 20 forduló után a bajnokság 5. helyén áll.

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Göteborg–AIK 2–1
AIK: Csongvai Áron kezdett, a 90+6. percben második sárga lap miatt kiállították

 

