Csongvai hétközi öngólja után ezúttal piros lapot kapott – videó

Csongvai Áron csütörtökön öngólt vétett a Győr ellen a Konferencialiga-selejtezőben, csapata az AIK Stockholm így búcsúzott a nemzetközi kupaindulástól.

Csongvai a hétvégi bajnokin is vereséget szenvedett, ráadásul a magyar játékost kiállították. A Göteborg Tobias Heintz duplájával már a 2–0-ra vezetett, aztán Csongvai szögletét követően Thomas Isherwood szépített. A 96. percben Csongvai meglökte ellenfelét amiért megkapta a második sárga lapját, a 24 éves magyar középpályás így egy héten belül öngólt is vétett és piros lapot is kapott. Az AIK sorozatban negyedik bajnoki meccsén maradt nyeretlen, 20 forduló után a bajnokság 5. helyén áll.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Göteborg–AIK 2–1

AIK: Csongvai Áron kezdett, a 90+6. percben második sárga lap miatt kiállították