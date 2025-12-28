Férfi vízilabda Eb-felkészülés: a hollandok után a törököket is legyőzte a magyar válogatott
Kettőből kettő a mérlege a magyar férfi vízilabda-válogatottnak a Rotterdam-kupa Európa-bajnoki felkészülési tornán.
Ugyan a második, vasárnapi mérkőzésen Törökország is elég sok szép és eredményes támadást vezetett ellenünk, ezúttal kétség sem fért a sikerhez – Angyal Dánielék a második félidőben nyitották ki az ollót, többször vezettek hattal, végül hét góllal nyertek. A torna hétfő esti záró fordulójában következik a legnagyobb erőpróba a párizsi olimpiai ezüstérmes Horvátországgal szemben.
„A kapott gólok száma láthatóan sok, de azért kézben volt ez a mérkőzés végig. Azt látni kell, hogy azért egyre több országban érnek fel egy jó alapszintre, a törökök is megtanultak vízilabdázni, azaz jól meccsben tudnak lenni. Fontos tanulság, hogy mindenkit komolyan kell venni" – értékelt Varga Zsolt az MTI-nek. Hozzátette, ezen a napon kifejezetten jó lendülete volt a magyar támadásoknak, a 22 gól mellett sok helyzetet elrontottak, azaz továbbra is sok hibával játszanak.
„Dolgozunk folyamatosan ezeknek a kijavításán, és persze azt is hozzáteszem csendben, hogy azért egy nagyon komoly délelőtti edzést csináltak végig a játékosok, kemény kondival, nyolcvanperces vízi edzéssel. Ez még nem az élesítés időszaka, hanem a kemény munkáé, és valahol ez is nyomot hagy a csapat esti teljesítményén" – mondta a kapitány.
VÍZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM
MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 22–15 (3–2, 7–5, 6–4, 6–4)
MAGYARORSZÁG: Csoma – Vigvári Vendel 1, Fekete G. 2, Tátrai D. 2, Kovács P. 1, NAGY ÁKOS 3, Vismeg Zs. 1. Csere: Vogel Soma (kapus), SZALAI P. 2, Burián 2, ANGYAL 4, BATIZI 2, Varga V. 1, Dala D. 1, Vigvári Vince. Edző: Varga Zsolt
TÖRÖKORSZÁG: Meral 1 – Yutmaz 1, CANER 3, ALPMAN 2, Gemalmazoglu 1, Naipoglu 1, Kahraman 1. Csere: Kil (kapus), Oguzcan 1, DÜZENLI 4, Albayrak, Acar, Ergin, Alkan, Kuloglu. Edző: Konsztandinosz Ludisz
Rotterdam. V: Beijeman, Evers (hollandok). Emberelőny-kihasználás: 14/8, ill. 10/4. Kettős emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 3/2. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 4/4. Kipontozódott: Tátrai D. (25. p.), Ergin (29. p.), Dala D. (29. p.), Szalai P. (31. p.)
A másik mérkőzésen: Hollandia–Horvátország 13–12