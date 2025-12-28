Férfi vízilabda Eb-felkészülés: a hollandok után a törököket is legyőzte a magyar válogatott

„A kapott gólok száma láthatóan sok, de azért kézben volt ez a mérkőzés végig. Azt látni kell, hogy azért egyre több országban érnek fel egy jó alapszintre, a törökök is megtanultak vízilabdázni, azaz jól meccsben tudnak lenni. Fontos tanulság, hogy mindenkit komolyan kell venni" – értékelt Varga Zsolt az MTI-nek. Hozzátette, ezen a napon kifejezetten jó lendülete volt a magyar támadásoknak, a 22 gól mellett sok helyzetet elrontottak, azaz továbbra is sok hibával játszanak. „Dolgozunk folyamatosan ezeknek a kijavításán, és persze azt is hozzáteszem csendben, hogy azért egy nagyon komoly délelőtti edzést csináltak végig a játékosok, kemény kondival, nyolcvanperces vízi edzéssel. Ez még nem az élesítés időszaka, hanem a kemény munkáé, és valahol ez is nyomot hagy a csapat esti teljesítményén" – mondta a kapitány.