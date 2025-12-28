Kikapott a rájátszásért küzdő Steelers, Panthers és a Buccaneers is – videó

CAROLINA PANHERS–SEATTLE SEAHAWKS

A 19 órás sáv egyetlen mérkőzése, amelyen egyik csapat sem búcsúzott el a rájátszás esélyétől, sőt. A Seattle az NFC Nyugati divíziójának megnyerése mellett az NFC első kiemeléséért is versenyben van, míg a Carolina az NFC Délért van harcban. Az első félidőben egy-egy mezőnygólt értek el a csapatok, a második játékrészben a Seattle védelme tartotta formáját, de a támadók feljavultak és 24 pontot szereztek. A Seahawks 27–10-es győzelmével lépéselőnybe került az egymás ellen pályára lépő Bears, 49ers kettőssel szemben, továbbra is a saját kezében a sorsa. Sam Darnold 147 yardot, egy TD-t és egy interceptiont dobott, Jaxon Smith-Njigba kilenc elkapásból 72 yardot gyűjtött, míg AJ Barner 43 yarodt és egy hatpontost tett a közösbe, a vendégek legjobbja pedig a 110 yardot és két touchdownt futó Zach Charbonnet volt. Bryce Young mindössze 54 yardot és egy interceptiont dobott, míg egy TD-t futott.

MIAMI DOLPHINS–TAMPA BAY BUCCANEERS

A Panthers mellett a kihívó Tampa Bay is kikapott, így az NFC Déli divízióját az utolsó heti egymás elleni találkozójuk dönti el: a győztes rájátszásba jut, ráadásul hazai pályán játszhat, míg a vesztes készülhet a következő idényre. Baker Mayfieldnek hiába volt 33 pontos passza, 346 yardja és két touchdownja, de három labdavesztése is volt. Quinn Ewers karrierje harmadik kezdőmérkőzésn megszerezte első győzelmét, a 22 éves irányító 172 yardot és két TD-t passzolt, egyik egy 63 yardos elkapás Theo Wease révén, másikat pedig Greg Dulcich jegyezte. A Buccaneersben Jalen McMillan (114 yard) és Chris Godwin (108 yard, TD) is száz yard fölé jutott.

CLEVELAND BROWNS–PITTSBURGH STEELERS

Hajnalban a Baltimore Derrick Henry vezérletével átfutott a Packersen, de Ravensnek így se volt a saját kezében a sorsa, de a Cleveland szívességet tett és legyőzte a Steelerst. A Browns az első negyedben 10–0-ra ellépett, aztán a remek védelmének köszönhetően nem is nagyon hagyta közeledni a vendégeket, akik az egész mérkőzésen mindössze két mezőnygólt szereztek. 13–6-os állásnál még szűk két perccel az órán kapott egy utolsó esélyt az Aaron Rodgers vezetette Steelers támadósor, a vendégek el is jutottak a hétyardos vonalig, de a Cleveland kivédekezte és megnyerte a mérkőzést. Rodgers 168 passzolt, Jaylen Warren 64 futott, míg Pat Freiermuth 63 elkapott yardig jutott. Shedeur Sanders 186 yarddal, egy TD-vel és két eladott labdával zárt, a hatpontost Harold Fannin jegyezte. Az alapszakasz utolsó hetén a Steelers a Ravenst fogadja, az NFC Délhez hasonlóan ezen a mérkőzésen is a győztesé a csoport és ezzel együtt a hazai pályás wildcard meccs, míg a vesztes nem jut rájátszásba.

INDIANAPOLIS COLTS–JACKSONVILLE JAGUARS

Továbbra sincs meg Philip Rivers első győzelme a visszatérése után. A Jacksonville 23–17-re legyőzte a rájátszásról már lemondó Indianapolist, ezzel továbbra is lépéselőnyben a Houston előtt. A Jaguarsnak az utolsó héten meg kell vernie hazai pályán a Titanst és megnyerte csoportját. Trevor Lawrence 263 yardot és egy interceptiont dobott, viszont futott két hatpontost. Travis Etienne Jr 76 yardot futott, míg Parker Washington nyolc elkapásból 115 yardot gyűjtött a vendégeknél. Rivers 30 átadásából 17 volt pontos, 147 passzolt yardja mellett 1-1 TD-t és interceptiont dobott. Az elkapott hatpontost Mo Alie-Cox jegyezte, míg a földön Jonathan Taylor 21 kísérletből 70 yardot és egy touchdownt gyűjtött.

TENNESSEE TITANS–NEW ORLEANS SAINTS

Ahogy az várható volt, szórakoztató, sokpontos meccset játszott a két rájátszásról lemaradó csapat. A Titans a félidőben 20–10-re vezetett, de a vendégek a második félidőben 24 pontot szerezve fordítottak és 34–26-ra megnyerték a találkozót. Tyler Shough 333 yardot és két touchdownt passzolt, 27 átadásából 22 pontos volt. Juwan Johson 95, Chris Olave pedig 119 yardot és egy hatpontost gyűjtött a levegőben, míg Audric Estime 94 yardot és egy TD-t ért el a földön. Cam Wardnak is két passzolt hatpontosa volt 251 yard mellett, egyiket Elic Ayomanor, másikat Chig Okonkwo jegyezte.

NEW YORK JETS–NEW ENGLAND PATRIOTS

Ahogy ezt az évezredben rengetegszer láthattuk, a New England Patriots kivégezte a New York Jetset, a különbség annyi, hogy már nem Tom Brady, hanem Drake Maye vezette a kivégzőosztagot. A Patriots a félidőben 35–3-ra, majd 42–3-ra is vezetett, mikor Breece Hall révén legalább egy touchdownt a hazaiak is elértek. Maye 21 passzából 19 célba talált, 256 yardot és öt touchdownt dobott, ráadásul mindegyiket másik elkapó kapta el. Stefon Diggs (101 yard), Hunter Henry (49 yard), Efton Chism (40 yard), Austin Hooper (11 yard) mellett Rhamondre Stevenson (55 yard) is szerzett egy elkapott hatpontost, utóbbi a földön is bejutott a célterületre. Maye az NFL történelmének első irányítója, aki 90 százalékos passzpontossággal eljutott egy meccsen 250 yardig és öt TD-ig. A Patriots ezzel megnyerte az AFC Keleti divíziót és versenyben van a Denverrel az AFC első kiemeléséért.

CINCINNATI BENGALS–ARIZONA CARDINALS

Sok pontot feltéve nyert a Bengals is. Joe Burrow 305 yardot és két touchdownt passzolt, mindegyiket Ja'Marr Chase (hét elkapás, 60 yard) kapta el. A Cincinnati a földön is jól termelte a yardokat, Chase Brown 101 futott yarddal és két TD-vel vette ki a részét a hazaiak 37–14-es győzelméből. Az Arizona a második és az utolsó drive-ja végén szerzett TD-t, mindkettőt Jacoby Brissett dobta (212 yard), egyiket Michael Wilson, másikat Trey McBride jegyezte. Utóbbi tíz elkapást mutatott be, ezzel megdöntötte a tightendként egy idényen belüli legtöbb elkapás rekordját.

NFL

ALAPSZAKASZ

17. FORDULŐ

Vasárnap

Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers 13–6 (10–0, 0–6, 0–0, 3–0)

Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals 37–14 (7–0, 16–7, 14–0, 0–7)

Tennessee Titans–New Orleans Saints 26–34 (6–0, 14–10, 3–10, 3–14)

Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars 17–23 (3–0, 7–7, 7–10, 0–6)

Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers 20–17 (7–7, 10–0, 0–3, 3–7)

New York Jets–New England Patriots 10–42 (0–14, 3–21, 0–7, 7–0)

Carolina Panthers–Seattle Seahawks 10–27 (0–3, 3–0, 0–14, 7–10)

KÉSŐBB

22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants

22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Atlanta Falcons–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották

Washington Commanders–Dallas Cowboys 23–30 (3–7, 7–17, 10–3, 3–3)

Minnesota Vikings–Detroit Lions 23–20 (7–0, 0–7, 6–0, 10–3)

Kansas City Chiefs–Denver Broncos 13–20 (0–3, 7–3, 3–7, 3–7)

Szombaton játszották

Los Angeles Chargers–Houston Texans 16–20 (0–14, 3–0, 7–3, 6–3)

Green Bay Packers–Baltimore Ravens 24–41 (7–7, 7–20, 10–0, 0–14)