Gyorssakk-vb: Carlsen nyert a nyílt kategóriában, Gorjacskina a nőknél

A viadal eredményközlő oldala szerint a pénteken kezdődött, 15 perces alapjátékidejű meccsekből álló gyorssakk-vb-n Carlsen 13 mérkőzésen szerzett 10.5 pontjával diadalmaskodott. A nőknél a kínai Csu Csi-ner és Alekszandra Gorjacskina 11-11 találkozón 8.5-8.5 ponttal végzett, az orosz rájátszásban hódította el a világbajnoki címet.

A nyílt kategóriában Kozák 8 pontot szerezve lett 47., míg a honosított orosz Dudin Gleb 7,5 ponttal zárt a 67. helyen, Rapport Richárd pedig 145. lett 6 ponttal a 247 sakkozót felvonultató mezőnyben.

A nőknél a mongolból magyarrá vált Davaademberel 5,5 pontot gyűjtött, míg a mezőny másik magyar indulója, Gaál Zsóka 4 ponttal a 118. lett a 141 fős mezőnyben.

Dohában hétfőn és kedden a még rövidebb – háromperces – partikból álló villámsakk-világbajnokságot is megrendezik, azon az eseményen ugyanez az öt magyar sakkozó vesz részt.

Mindkét vb-t a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában bonyolítják le, és több mint egymillió eurót osztanak ki a résztvevők között. Mindkét sakkváltozatban a nyílt kategória világbajnokát 70 ezer, a nőit pedig 40 ezer eurós pénzdíj illeti meg.