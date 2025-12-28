Nemzeti Sportrádió

Gyorssakk-vb: Carlsen nyert a nyílt kategóriában, Gorjacskina a nőknél

2025.12.28. 20:02
Magnus Carlsen nyert a nyílt kategóriában (Fotó: Getty Images)
A nyílt kategóriában a norvég Magnus Carlsen, a nőknél pedig az orosz Alekszandra Gorjacskina nyerte meg a Dohában rendezett és vasárnap véget ért gyorssakk-világbajnokságot, melyen a nyílt kategóriában a 47. helyen zárt Kozák Ádám, a nőknél pedig a 71. pozícióban végző Nomin-Erdene Davaademberel volt a legjobb magyar.

A viadal eredményközlő oldala szerint a pénteken kezdődött, 15 perces alapjátékidejű meccsekből álló gyorssakk-vb-n Carlsen 13 mérkőzésen szerzett 10.5 pontjával diadalmaskodott. A nőknél a kínai Csu Csi-ner és Alekszandra Gorjacskina 11-11 találkozón 8.5-8.5 ponttal végzett, az orosz rájátszásban hódította el a világbajnoki címet. 

A nyílt kategóriában Kozák 8 pontot szerezve lett 47., míg a honosított orosz Dudin Gleb 7,5 ponttal zárt a 67. helyen, Rapport Richárd pedig 145. lett 6 ponttal a 247 sakkozót felvonultató mezőnyben.

A nőknél a mongolból magyarrá vált Davaademberel 5,5 pontot gyűjtött, míg a mezőny másik magyar indulója, Gaál Zsóka 4 ponttal a 118. lett a 141 fős mezőnyben.

Dohában hétfőn és kedden a még rövidebb – háromperces – partikból álló villámsakk-világbajnokságot is megrendezik, azon az eseményen ugyanez az öt magyar sakkozó vesz részt.

Mindkét vb-t a Katari Egyetem Sport- és Rendezvényközpontjában bonyolítják le, és több mint egymillió eurót osztanak ki a résztvevők között. Mindkét sakkváltozatban a nyílt kategória világbajnokát 70 ezer, a nőit pedig 40 ezer eurós pénzdíj illeti meg.

 

