Yaakobishvili Áron a Las Palmas elleni idegenbeli döntetlennel debütált az Andorra kapujában

A Las Palmas az első osztályból esett ki, míg az Andorra a harmadosztályból jutott fel a La Liga 2-be. Ennek megfelelően az első félidőben a hazaiak irányítottak a mérkőzést, Alejandro García már a nyolcadik percben betalált az Andorrában tétmérkőzésen debütáló Yaakobishvili Áron kapujába.

A Barcelonától érkező magyar kapus többet már nem engedett a Las Palmas játékosainak, kulcspillanatban jól mozgott ki és akadályozta meg a második hazai gólt.

A második félidő 77. percében Sergio Barcia öngóljával egyenlített az Andorra, amely meg is őrizte a döntetlent a mérkőzés végéig. Yaakobishvili Áron végigjátszotta a találkozót, míg a mérkőzés előtt két nappal igazolt testvére, Yaakobishvili Antal nem volt a keret tagja.

