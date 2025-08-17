Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Áron a Las Palmas elleni idegenbeli döntetlennel debütált az Andorra kapujában

2025.08.17. 23:33
Idegenbeli döntetlennel kezdte az idényt Yaakobishvili Áron és az Andorra (Fotó: Twitter/Andorra FC)
A spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában Yaakobishvili Áron a Las Palmas ellen 1–1-es idegenbeli döntetlennel mutatkozott be az Andorra színeiben.

A Las Palmas az első osztályból esett ki, míg az Andorra a harmadosztályból jutott fel a La Liga 2-be. Ennek megfelelően az első félidőben a hazaiak irányítottak a mérkőzést, Alejandro García már a nyolcadik percben betalált az Andorrában tétmérkőzésen debütáló Yaakobishvili Áron kapujába.

A Barcelonától érkező magyar kapus többet már nem engedett a Las Palmas játékosainak, kulcspillanatban jól mozgott ki és akadályozta meg a második hazai gólt.

A második félidő 77. percében Sergio Barcia öngóljával egyenlített az Andorra, amely meg is őrizte a döntetlent a mérkőzés végéig. Yaakobishvili Áron végigjátszotta a találkozót, míg a mérkőzés előtt két nappal igazolt testvére, Yaakobishvili Antal nem volt a keret tagja.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Las Palmas–FC Andorra 1–1
Andorra: Yaakobishvili Áron kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, Yaakobishvili Antal nem volt a keret tagja.

 

