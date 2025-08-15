Sallai „lesgólpasszig” jutott, a Galatasaray sima győzelemmel maradt hibátlan

A Galatasaray már a 10. percben megszerezte a vezetést az újonc ellen. Baris Alper Yilmaz szedte el a labdát az elmélázó Marius Doh-tól, majd ziccerben elgurította a labdát Ivo Grbic kapus lábai között. Az elefántcsontparti középpályásnak nem ez volt élete mérkőzése, amely a 23. percben véget is ért számára, miután sípcsonton talpalta Dávinson Sánchezt – Doh a VAR közbenjárása után kapta meg a piros lapot. Innentől végképp nagy fölényben futballoztak a hazaiak, és a kezdőként a meccset végigjátszó Sallai Roland jobbhátvéd létére is gólt szerezhetett volna. A magyar válogatott labdarúgó a 40. percben 13 méterről kapásból lőtt a bal alsó mellé, miután Gabriel Sara a lábára ívelte a labdát szögletből. Emellett Sallai az első félidőben tízből nyolc párharcát megnyerte, kiharcolt négy szabadrúgást, illetve 97 százalékos pontossággal passzolt – a találkozó végére 13/10-re módosult a párharcok száma, a passzpontosság pedig a még mindig kiemelkedő 95 százalékra csökkent.

A második félidő is hatalmas Galata-fölényt hozott, a vendégeknek a gólvonalról is menteniük kellett olykor, míg néha saját magukat hozták nehéz helyzetbe – ilyen eset volt, amikor Daniel Johnson olyan magasan adott haza, hogy Grbic nagy nehezen csak kifejelni tudta a kapuba tartó labdát. A 74. percben eldőlt a mérkőzés, miután a menteni igyekvő Fatih Kurucuk a saját kapujába lőtt – öngól –, nem sokra rá pedig Sallai remek beadása után Victor Osimhen talált a kapuba, csak épp lesről. A hajrában a harmadik Galatasaray-gól is megszületett, Johnsont szerelte Lucas Torreira a tizenhatosnál, majd Mauro Icardit hozta ziccerbe, akinek csak az üres kapuba kellett lőnie. 3–0

A címvédő sima győzelemmel maradt hibátlan, a következő körben pedig a Kayserispor vendégeként lép pályára jövő vasárnap 20.30-kor.

TÖRÖK SÜPERLIG

2. FORDULÓ

Galatasaray–Fatih Karagümrük 3–0 (Baris Yilmaz 10., Kurucuk 74. – öngól, Icardi 87.)

Kiállítva: Doh (23., Karagümrük)