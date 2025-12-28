Nemzeti Sportrádió

Férfi futsal NB I: már hét másodperc után betalált, háromgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza

2025.12.28. 20:54
(Fotó: astudiofutsal.hu)
futsal Nyíregyháza Aramis
Az A Stúdió Futsal Nyíregyháza 4–1-re győzött az Aramis vendégeként a futsal NB I 18. fordulójában.

Egy mérkőzést játszottak vasárnap a futsal NB I-ben, ott a Nyíregyháza háromgólos győzelmet aratott az Aramis vendégeként.

A szabolcsiak hét másodperc után vezetést szereztek, Rafinha sarokkal továbbított a kapuba. Az első félidőben Maneca növelte az előnyt, majd Harmati Tamás szerezte a harmadikat.

Maneca a 24. percben megszerezte a második gólját, Bélavári Botond ugyan szépített a 33. percben, de a vendégek sikerét ez nem fenyegette.

A Nyíregyháza egymás után az ötödik győzelmét aratta, az Aramis sorozatban harmadszor kapott ki.

FÉRFI FUTSAL NB I
18. FORDULÓ
Aramis SE–Nyíregyháza 1–4
December 29., hétfő
18.00: DEAC–Berettyóújfalu
20.00: Újpest–Veszprém
November 14-én játszották
Nyírbátor–Kecskemét 4–1
November 12-én játszották
Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 0–6
December 18-án játszották:
Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 2–1

A bajnokság állása: 1. Veszprém 51 pont, 2. Újpest 45 pont, 3. Nyíregyháza 40, 4. Nyírbátor 29, 5. DEAC 25, 6. Aramis 22, 7. Kecskemét 22, 8. PTE-PEAC 19, 9. Berettyóújfalu 19, 10. H.O.P.E. 17, 11. Magyar Futsal Akadémia 15, 12. Haladás 4

