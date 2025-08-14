Sikerült a bravúr, az ETO megfordította otthon a párharcot, és kiejtette az AIK-t!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezette: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák

ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba (Piscsur, 90+4.). Vezetőedző: Borbély Balázs

AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen

Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)

Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Percek alatt ledolgozhatta volna a hátrányát az ETO. Stefan Vladoiu szenzációs beívelése után Claudiu Bumba teljesen üresen érkezett a hosszú oldalon, de a kapufáról nem befelé pattant a labda a lövése után… A román-magyar támadó a 6. percben is veszélyes akcióba keveredett, élesen, laposan passzolta a labdát középre, Nadir Benbuali pedig épphogy lemaradt róla, így Kristoffer Nordfeldtnek nem volt nehéz dolga a bal sarokra tartó kísérlettel. Hatalmas nyomást helyezett az AIK-ra az ETO, s a pálya állapota ide vagy oda, hamar egyértelművé vált, amit Borbély Balázs a mérkőzés előtt is elmondott: a körülmények miatt nem vált stílust a csapata. A lendület alábbhagyott az első tíz perc után, többnyire a mezőnyben zajlott a játék, ha a stockholmiak el is jutottak a győri tizenhatosig, megtorpantak. Az ETO labdakihozatalai és felívelései sem sikerültek. A 32. percben Paul Anton, Samsindin Ouro és Vitális Milán remek összjátékának köszönhetően ígéretes lövőhelyzet alakult ki, ám Vitális Milánt buktatták, az előnyszabály után pedig Nadir Benbuali esetlenül lőtt, talán őt is ráncigálták az eset közben, de néma maradt a síp.

A futballban az egyik, talán az egyetlen dolog, amely feledteti az ilyen sérelmeket, a gól: Daniel Stefulj mesteri tekerésére Zseljko Gavrics érkezett, kapáslövésével pedig talpra ugrasztotta a nyugati lelátó közönségét. A 39. percben Paul Anton szögletből ívelt a második hullámba, Daniel Stefulj kapáslövése pedig a kapu felé tartott, ám Nordfeldt nagyot védett. Néhány pillanatig azt hihette, hogy tizenegyest is kell hárítania, de a játékvezető egy kis tanakodás után úgy döntött – helyesen –, hogy az első ítélete volt jó, tehát Dino Besirovic sárga lapot érő szabálytalansága Paul Antonnal szemben a tizenhatoson kívül történt, a szabadrúgást pedig a sértett a kapu fölé emelte. A hajrában a lelátóról hideget-meleget kapó Lawrence Visser játékvezető javított a hírnevén, megmentette a hazaiakat a góltól, ám néhány perccel később Erik Flataker is közel járt az egyenlítéshez, Samuel Petrás kezébe lőtte a labdát 13 méterről.

Sokkal jobban kezdte a második félidőt az AIK, Daniel Stefulj hibája után Bersant Celina került ziccerbe, de addig forgolódott, míg Vladoiu blokkolta a lövését. A következő pillanatban viszont védőtársa, Csinger Márk hibázott nagyot: Csongvai Áron szögleténél lerántotta Filip Benkovicot, az AIK így tizenegyest rúghatott azért, hogy egyenlítsen, és visszavegye az előnyt a párharcban. Az ETO-nak kellett egy újabb hős, Samuel Petrás pedig magára vállalta a szerepkört, kivédte Anton Salétros kísérletét a büntetőpontról. Ég és föld volt a különbség az AIK első és második félidőben látott teljesítménye között: a svéd csapat letámadása fojtogatóvá vált, s legalább egy fokkal feljebb csavarta a meccs ritmusát. Mindhiába.

Bumba beadását ugyan szögletre mentették a vendégek, de a sarokrúgásból Anton tekert középre, a labda pedig Csongvai Áron lábáról a kapu bal felső sarkába pattant – öngól! A 67. percben Benbuali elvarrhatta volna a szálakat, ordító ziccerben, a kapu torkából fölé fejelt. Jöttek a cserék, a svédek a 70. percben három helyen is belenyúltak a csapatba, de az összkép nem változott, az AIK huzamosabb ideig nem tudta fenntartani a nyomást, és helyzeteket sem alakított ki. Űzte-hajtotta a győri közönség a kedvenceit, akik hősiesen ütköztek, szereltek, bevetődtek, tisztáztak, kis túlzással minél nagyobb volt a felszabadítás, annál nagyobb hangorkán követte azt. S mi jött még... Petrás hatalmas, hosszabbításban bemutatott védése után sem volt még nyugta a hazaiaknak. A 96. percben Eskil Edh elemi erővel kapura küldött lövése a lécről Petrás sarkára, onnan pedig szögletre pattant. Megváltásként hatott Visser hármas sípszója, az ETO FC hatalmas bravúrt végrehajtva kiejtette a 12-szeres svéd bajnokot, és egy varázslatos estét követően bejutott a Konferencialiga rájátszásába. 2–0 (összesítésben 3–2)



ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!