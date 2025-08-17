Nemzeti Sportrádió

A Parma Balogh Botond nélkül jutott tovább az Olasz Kupában

2025.08.17. 20:25
Mateo Pellegrino duplájával nyert a Parma (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Olasz Kupa 1. fordulójában az élvonalbeli Parma 2–0-ra legyőzte a másodosztályú Pescarát. A találkozót Balogh Botond a kispadról nézte végig.

Az előző idényben alapembernek számító Balogh Botond az új edzőnél, Carlos Cuestánál csak a kispadon kapott helyet az első tétmérkőzésen. Az élvonalbeli Parma az első félidőben is hatalmas fölényben játszott a másodosztályú Pescara ellen, a 11 lövésből viszont csak lesgólig jutottak.

A második játékrész legelején, egy szöglet után Mateo Pellegrino szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 65. percben az argentin támadó megduplázta a Parma előnyét. Carlos Cuesta 2–0-s győzelemmel kezdett tétmérkőzésen a Parma kispadján, Balogh Botond nem kapott játéklehetőséget.

A másik kora esti találkozón a Monza és a Frosinone játékosai összesen háromszor találták el a kaput, a vendégek csak egyszer, igaz, abból gól is született a 92. percben: a csereként beálló Giorgi Kvernadze gólja továbbjutást ért a Frosinonének.

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
Monza (II.)–Frosinone (II.) 0–1
Parma–Pescara (II.) 2–0
KÉSŐBB
20.45: Cesena (II.)–Pisa
21.15: Milan–Bari (II.) (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Venezia (II.)–Mantova (II.) 4–0
Como–Südtirol (II.) 3–1
Cagliari–Virtus Entella (II.) 1–1 – 11-esekel 5–4
Cremonese–Palermo (II.) 0–0 – 11-esekel 4–5

 

