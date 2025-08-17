A Parma Balogh Botond nélkül jutott tovább az Olasz Kupában

Az előző idényben alapembernek számító Balogh Botond az új edzőnél, Carlos Cuestánál csak a kispadon kapott helyet az első tétmérkőzésen. Az élvonalbeli Parma az első félidőben is hatalmas fölényben játszott a másodosztályú Pescara ellen, a 11 lövésből viszont csak lesgólig jutottak.

A második játékrész legelején, egy szöglet után Mateo Pellegrino szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 65. percben az argentin támadó megduplázta a Parma előnyét. Carlos Cuesta 2–0-s győzelemmel kezdett tétmérkőzésen a Parma kispadján, Balogh Botond nem kapott játéklehetőséget.

A másik kora esti találkozón a Monza és a Frosinone játékosai összesen háromszor találták el a kaput, a vendégek csak egyszer, igaz, abból gól is született a 92. percben: a csereként beálló Giorgi Kvernadze gólja továbbjutást ért a Frosinonének.

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

Monza (II.)–Frosinone (II.) 0–1

Parma–Pescara (II.) 2–0

KÉSŐBB

20.45: Cesena (II.)–Pisa

21.15: Milan–Bari (II.) (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Venezia (II.)–Mantova (II.) 4–0

Como–Südtirol (II.) 3–1

Cagliari–Virtus Entella (II.) 1–1 – 11-esekel 5–4

Cremonese–Palermo (II.) 0–0 – 11-esekel 4–5