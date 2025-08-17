Nemzeti Sportrádió

Messi remekelt, Gazdag lesgólig jutott, Sallóiék megint kikaptak az MLS-ben

2025.08.17. 07:47
Gazdag Dániel minden tőle telhetőt megtett... (Fotó: Getty Images)
Nem a legsikeresebb fordulón vannak túl az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) magyar légiósai: Gazdag Dánielék csak ikszeltek, Sallói Dánielék pedig pont nélkül maradtak. A magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezett meccsdömping Lionel Messiről marad emlékezetes.

Csak nagyon rövid ideig örülhetett a Toronto ellen Gazdag Dániel, aki a 80. percben abban hitt, hogy győztes gólt szerzett, ám találatát les miatt nem adta meg a játékvezető. A Columbus Crew tehát egy ponttal távozott, Gazdag kezdőként végig a pályán volt.

Kimaradt a Sporting Kansas City kezdőjéből Sallói Dániel csapatkapitány, aki az 58. percben, 1–1-es állásnál állt be az Orlando City otthonában. A vendégeken a magyar válogatott támadó sem tudott segíteni, sőt a hazai gárda a hajrában bebiztosította a három pontot.

Gól és gólpassz volt Lionel Messi mérlege, az Inter Miami hazai pályán 3–1-re legyőzte a Marco Reust is foglalkoztató Los Angeles Galaxyt. A mérkőzésen Jordi Alba és Luis Suárez is betalált, előbbi ráadásul Sergio Busquets előkészítéséből, tehát az ex-barcelonai különítmény minden tagja megvillant.

Szon Hung Min első találata egyelőre várat magára az MLS-ben. A dél-koreai legenda nevéhez az assziszt előtti átadás fűződött a New England Revolution elleni győztes meccsen – ezt ebben a ligában szintén gólpasszként könyvelik el.

LABDARÚGÁS
MAJOR LEAGUE SOCCER
Toronto–Columbus Crew 1–1
Orlando City–Sporting Kansas City 3–1
Inter Miami–Los Angeles Galaxy 3–1
New England Revolution–Los Angeles FC 0–2

 

Ezek is érdekelhetik