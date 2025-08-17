Messi remekelt, Gazdag lesgólig jutott, Sallóiék megint kikaptak az MLS-ben

Csak nagyon rövid ideig örülhetett a Toronto ellen Gazdag Dániel, aki a 80. percben abban hitt, hogy győztes gólt szerzett, ám találatát les miatt nem adta meg a játékvezető. A Columbus Crew tehát egy ponttal távozott, Gazdag kezdőként végig a pályán volt.

Kimaradt a Sporting Kansas City kezdőjéből Sallói Dániel csapatkapitány, aki az 58. percben, 1–1-es állásnál állt be az Orlando City otthonában. A vendégeken a magyar válogatott támadó sem tudott segíteni, sőt a hazai gárda a hajrában bebiztosította a három pontot.

Gól és gólpassz volt Lionel Messi mérlege, az Inter Miami hazai pályán 3–1-re legyőzte a Marco Reust is foglalkoztató Los Angeles Galaxyt. A mérkőzésen Jordi Alba és Luis Suárez is betalált, előbbi ráadásul Sergio Busquets előkészítéséből, tehát az ex-barcelonai különítmény minden tagja megvillant.

Szon Hung Min első találata egyelőre várat magára az MLS-ben. A dél-koreai legenda nevéhez az assziszt előtti átadás fűződött a New England Revolution elleni győztes meccsen – ezt ebben a ligában szintén gólpasszként könyvelik el.

LABDARÚGÁS

MAJOR LEAGUE SOCCER

Toronto–Columbus Crew 1–1

Orlando City–Sporting Kansas City 3–1

Inter Miami–Los Angeles Galaxy 3–1

New England Revolution–Los Angeles FC 0–2