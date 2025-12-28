Humphries nagyszerű meccsen jutott tovább, Van Veen és Van Gerwen is nyert

Az esti program Gian van Veen és Madars Razma mérkőzésével indult. A tizedik helyen kiemelt holland és lett riválisa is két négyszettes győzelemmel jutott a harmadik fordulóba.

Van Veen magabiztos volt, az első szettet azután nyerte meg, hogy Razma a negyedik legben szektorhibát dobott, ezután a holland már könnyedén szállt ki hatvanról. A második szett három brékleggel indult, utána Van Veen lezárta a játszmát, majd a harmadikat úgy nyerte meg a tizedik kiemelt, hogy a lett egyetlen leget sem hozott.

Van Veen a negyedik szettben kissé kényelmesebben játszott, ezt kihasználta Razma, aki mindhárom leget megnyerte. A holland a következő játszmában azonban újra jól játszott, és végül egy 125-ös kiszállóval lezárta a meccset, és várhatja, hogy Ricky Evans vagy Charlie Manby lesz a negyedik fordulóbeli ellenfele.

A második meccset Luke Humphries vívta az akkor még versenyben lévő két német egyikével, Gabriel Clemensszel. A második kiemelt az első két szettben egyszer sem veszítette el a saját kezdését, így komoly előnyre tett szert. A brit a harmadik játszmát is brékkel kezdte, majd a saját kezdését is hozta. Utána viszont nagyot javult a német, aki a harmadik leget egy 125-ös kiszállóval, dupla bull-lal zárta le, majd a negyedikben úgy vette el Humphries kezdését, hogy 180-at és két 140-et is dobott. Clemens a következő kezdését viszont elveszítette, így Humphries egy játszmára került a mérkőzés megnyerésétől.

A negyedik szettől kezdve a német nagyszerűen játszott, kétszer is elvette Humphries kezdését, két leget is száz fölötti (121, 116) kiszállóval zárt le, 115.62-es átlagot dobva. Az ötödikben mindketten hozták a kezdéseiket, a negyedik legben Humphries 170-es kiszállót dobott, de ez sem volt elég, Clemens újabb szettet nyert. A hatodik játszmában Clemensnek három szettnyila is volt, de elrontotta, így Humphries hátsó pályáról egyenlített, majd egy 81-es kiszállóval megnyerte a meccset. Az angol klasszis Nathan Aspinall-lal vagy Kevin Doetscal találkozik a negyedik körben. Mind Humphries, mind Clemens száz fölött átlagolt a nagyszerű mérkőzésen.

Az est záró mérkőzését a háromszoros vb-győztes Michael van Gerwen játszotta a németek utolsó versenyben maradt dartsosával, Arno Merkkel.

A holland egy brékleggel kezdte a mérkőzést, a másodikban pedig egyetlen leget sem engedélyezett a vb-újoncnak, így kétszettes előnyre tett szert. Merk a harmadik játszmában feljavult, a negyedik legben úgy vette el Van Gerwen kezdését, hogy az kétszer is 140-et dobott, és a német meg is nyerte ezt a szettet.

Merk a következő két játszmában is hozott egy-egy leget Van Gerwen ellen, de a háromszoros világbajnoknak elég volt az is, hogy százas átlag alatt zárja a meccset. A holland kiválóságra kemény feladat vár a negyedik fordulóban, hiszen 2015 és 2016 világbajnoka, a skót Gary Anderson vár rá.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

AZ ESTI PROGRAM

Gian van Veen (holland, 10., 97.91)–Madars Razma (lett, 89.40) 4:1 (3–1, 3–1, 3–0, 0–3, 3–0)

Luke Humphries (angol, 2., 100.14)–Gabriel Clemens (német, 101.49) 4:2 (3–1, 3–1, 3–2, 0–3, 2–3, 3–2)

Michael van Gerwen (holland, 3., 99.70)–Arno Merk (német, 90.88) 4:1 (3–1, 3–0, 1–3, 3–1, 3–1)

A DÉLUTÁNI PROGRAM

Martin Schindler (német, 13., 89.89)–Ryan Searle (angol, 20., 102.29) 0:4 (1–3, 1–3, 0–3, 0–3)

Damon Heta (ausztrál, 16., 92.54)–Rob Cross (angol, 17., 94.11) 0:4 (1–3, 2–3, 2–3, 1–3)

Gary Anderson (skót, 14., 102.24)–Jermaine Wattimena (holland, 19., 95.26) 4:3 (3–1, 0–3, 3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 5–3)



A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 0:4

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 4:3

