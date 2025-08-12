Sportrádió

Angol Ligakupa: négy magyaros csapatból három kiesett, csak Szűcsék örülhettek

2025.08.12. 23:11
Kosznovszky Márk (18) bemutatkozott a Portsmouthban (Fotó: Portsmouth FC)
Szűcs Kornél Kosznovszky Márk légiósok angol Ligakupa Callum Styles Tóth Balázs
Kosznovszky Márk a kezdőcsapat tagjaként mutatkozott be tétmeccsen új csapatában, a Portsmouthban az angol Ligakupa első fordulójában.

Az MTK-tól Angliába szerződő középpályás 70 percet játszott, mielőtt 0–2-es állásnál lecserélték.

Egyedüli magyarként ünnepelhetett továbbjutást Szűcs Kornél, akinek csapata, a Plymouth 0–2-ről fordított hazai pályán a Queens Park Rangers ellen. Szűcs kezdőként 65 percet játszott, 2–2-es állásnál hívta le a pályáról edzője, Tom Cleverley.

Callum Stylesék továbbjutása hajszálon múlott, a West Bromwich a 96. percig 1–0-ra vezetett, ekkor egyenlített a Derby County. Hosszabbítás nem volt, tizenegyesek döntöttek, öt berúgott és öt kihagyott rúgásból a Derby mérlege volt a jobb, 3–2-re megnyerte a szétlövést. Styles végigjátszotta a meccset, tizenegyest nem rúgott.

Tóth Balázs a kispadról figyelte, ahogy csapata, a Blackburn Rovers otthon kikap a Bradford Citytől.

ANGLIA 
Ligakupa, 1. forduló, magyar érdekeltségű mérkőzések
Blackburn Rovers–Bradford City 1–2
Blackburn: Tóth Balázs kispados volt, nem állt be.
West Bromwich Albion–Derby County 1–1 – 11-esekkel 2–3
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, nem volt a 11-est rúgók között.
Portsmouth–Reading 1–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk a kezdőcsapat tagjaként mutatkozott be tétmeccsen új csapatában, 70 percet játszott, mielőtt lecserélték.
Plymouth Argyle–Queens Park Rangers 3–2
Plymouth: Szűcs Kornél kezdett, a 65. percben, 2–2-nél lecserélték.

 

