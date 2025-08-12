Angol Ligakupa: négy magyaros csapatból három kiesett, csak Szűcsék örülhettek

Az MTK-tól Angliába szerződő középpályás 70 percet játszott, mielőtt 0–2-es állásnál lecserélték.

Egyedüli magyarként ünnepelhetett továbbjutást Szűcs Kornél, akinek csapata, a Plymouth 0–2-ről fordított hazai pályán a Queens Park Rangers ellen. Szűcs kezdőként 65 percet játszott, 2–2-es állásnál hívta le a pályáról edzője, Tom Cleverley.

Callum Stylesék továbbjutása hajszálon múlott, a West Bromwich a 96. percig 1–0-ra vezetett, ekkor egyenlített a Derby County. Hosszabbítás nem volt, tizenegyesek döntöttek, öt berúgott és öt kihagyott rúgásból a Derby mérlege volt a jobb, 3–2-re megnyerte a szétlövést. Styles végigjátszotta a meccset, tizenegyest nem rúgott.

Tóth Balázs a kispadról figyelte, ahogy csapata, a Blackburn Rovers otthon kikap a Bradford Citytől.

ANGLIA

Ligakupa, 1. forduló, magyar érdekeltségű mérkőzések

Blackburn Rovers–Bradford City 1–2

Blackburn: Tóth Balázs kispados volt, nem állt be.

West Bromwich Albion–Derby County 1–1 – 11-esekkel 2–3

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést, nem volt a 11-est rúgók között.

Portsmouth–Reading 1–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk a kezdőcsapat tagjaként mutatkozott be tétmeccsen új csapatában, 70 percet játszott, mielőtt lecserélték.

Plymouth Argyle–Queens Park Rangers 3–2

Plymouth: Szűcs Kornél kezdett, a 65. percben, 2–2-nél lecserélték.