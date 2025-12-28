Stopira – lesz magyar a világbajnokságon!; Tóth Zoltánt Szentmihályi fotójával üldözték

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Stopira egyszer már visszavonult, és most a vb-re készül. Borbola Bence alaposan kifaggatta az egykori fehérvári kedvencet (aki 2019 óta magyar állampolgár, Nikolics Nemanjával még most is tartja a kapcsolatot), és megtudta, miként engedett a balhátvéd a hívásnak, és lett 37 évesen újra válogatott, miként ünnepelt az egész Zöld-foki-szigetek a csodába illő vb-kvalifikáció után, és mire számít a spanyol, uruguayi, szaúdi trió ellen a vb-n – címlapsztori két oldalon.

Lázár Bencére focival emlékeztek Kecskeméten. Somogyi Zsolt ott járt, és ha már ott járt, Nyilasi Tiborral, Simon Krisztiánnal és a lábtörése után ezen a teremtornán visszatérő Juhász Rolanddal is felidézte a fájdalmasan korán elhunyt egykori újpesti csatár és Sport Tv-s szakértő emlékét.

Amilyen döcögősen indult, olyan szép lett a vége. Férfi kosárlabda-válogatottunk parádésan kezdte az év végi vb-selejtezőt, de a klubcsapatok európai kupaszereplésére sem lehet panasz – férfi kosárlabda-évértékelő egy oldalon.

70 éves az újpesti csodakapus, Tóth Zoltán. Ki tudja, mire vihette volna? Lehet, hogy 1982-ben és 1986-ban is ő védi a magyar kaput a világbajnokságon, ha nem „disszidál”… A születésnapos Tóth Zoltán Amerikába távozásának kalandregénybe illő történetéről, tengerentúli kispályás karrierjéről, családjáról és a mai magyar futballról is beszélt Thury Gábornak.

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: a 100 éve született öttusa- és lovasolimpikonnal, Szondy Istvánnal, a 75 éve született kajakkirállyal, Csapó Gézával, továbbá két ugyancsak születésnapos világsztárral, a 80 éves világbajnok brazil futballzsenivel, Roberto Rivellinóval és az 50 éves golflegendával, Tiger Woodsszal.

