Idén is teremtornával emlékeztek Lázár Bencére

AZ ÜNNEPEK IDEJÉN kicsivel több idő van emlékezni. Ebben az időszakban, amikor megáll a rohanás, csendesebbek a hétköznapok, többször eszünkbe jutnak veszteségeink. A magyar labdarúgás veszteségei is: 2025-ben három korábbi szövetségi kapitány, Garami József, Jenei Imre és Mezey György hunyt el. Máig fájó seb, hogy januárban lesz huszadik éve annak, hogy családja és a magyar futball elvesztette Zavadszky Gábort, novemberben volt tíz éve, hogy Fülöp Mártont legyőzte a szörnyű betegség, és februárban nyolc esztendeje, hogy nincs közöttünk Lázár Bence.

Immár hagyományosan teremtornával emlékeznek a 26 évesen elhunyt korábbi labdarúgóra. Lázár Bence 22 éves volt, amikor először panaszkodott fájdalmakra. S bár utána próbált futballozni, de a betegség leparancsolta őt a pályáról, ám azután sem szakadt el a futballtól, a Sport Tv szakértőjeként elemezte a mérkőzéseket. A betegség erősebbnek bizonyult, és 2018. február 22-én fel kellett adnia a harcot. A Soha ne add fel, Lázár Bence Alapítvány hatodik alkalommal rendezett futballgálát, most vasárnap Kecskeméten a Messzi István Sportcsarnokban – a névadó élete is tragikusan alakult, a Szöulban 1988-ban olimpiai ezüstérmet nyerő súlyemelő nem volt harmincéves, amikor 1991-ben autóbalesetben elhunyt. Lázár Bence korábbi csapatai ezúttal is pályára léptek: a Kerekegyháza, a Lajosmizse, az Újpest, a Diósgyőr, a Kecskemét, a Nyíregyháza, a Budapest Honvéd öregfiúk csapata, valamint az F-Group menedzseriroda válogatottja. A tornát végül a házigazda KTE nyerte meg, 4–1-re legyőzve a döntőben a Nyíregyházát, amely 2018-ban nyerni tudott, ám most ezüstérmet szerzett.

Talán mondhatjuk, itt és most nem az eredmény volt a fontos. Hanem a részvétel.

A tornát három gálamérkőzés színesítette. A Lázár Bence barátaiból összeállított csapat mellett a Sport Tv munkatársai is pályára léptek a magyar öregfiúk-válogatott ellen, s hogy az egykori játékosokat ma is hatalmas szeretet övezi, arra példa, hogy Kecskeméten a volt ferencvárosi ezüstcipős, Nyilasi Tibor érkezése került először középpontba.

„Aggasztóan jól vagyok – mosolygott Nyilasi Tibor, aki január 18-án lesz 71 éves, s aki 2025 elején szívproblémával küzdött, ám a Ferencváros korábbi legendája mindenkit megnyugtatott, hogy túl van a nehezén. – A Sport Tv-ben ismertem meg Lázár Bencét, nagyon kedveltem őt, természetes volt, hogy eljöttem erre az eseményre.”

Szóval az öregfiúk-válogatott volt a legnépszerűbb: a játékosok folyamatosan osztogatták az aláírásokat, hosszú percekig álltak a fényképet készítő telefonok előtt. A csapatot két korábbi szövetségi kapitány, Csank János és Gellei Imre vezette, a kapuban Király Gábor állt, a védelemben Juhász Roland és Mátyus János kapott szerepet, elöl pedig Priskin Tamás, Rajczi Péter, Sowunmi Thomas, Torghelle Sándor, Tököli Attila és Wukovics László kapott játéklehetőséget. A csapatban rendhagyó módon zajlott a taktikai értekezlet: a játékosoknak kellett néhány mondatot mondani magukról, hogy mi újság van velük…

„Folyamatosan bővül a Király sportlétesítmény, lekötnek az ezzel kapcsolatos teendők – nézett körbe az öltözőben Király Gábor, a korábbi 108-szoros válogatott kapus. – Így, sajnos, hiába szeretném, a testmozgásra már nem jut időm, szóval ha lehet, ne engedjétek kapura lőni az ellenfelet…”

Sokan ölelgették a 95-szörös válogatott Juhász Rolandot, aki júliusban szenvedett súlyos sérülést, egy felkészülési mérkőzésen tört el a lába.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, rengeteget mankóztam, szóval igazi boldogság újra belerúgnom a labdába" – mondta a 2016-os Európa-bajnokságon is szereplő labdarúgó.

A korábbi válogatottak csapata közönségsikert aratott, de a gólok mellett mindegyik játékos fontosnak tartotta, hogy a remek mozdulatokon kívül néhány szóval is emlékezzen a korábbi csapat- és játékostársra…

„A mai napig nagyon hiányzik Bence – mondta Simon Krisztián, az Újpest korábbi játékosa. – Nagyon szoros volt a kapcsolatunk, a mai napig rendszeresen eszembe jut, hogy itt ebédeltünk együtt, oda jártunk kávézni – sok olyan hely van a városban, amelyről bevillan az emlék, mennyi időt töltöttünk el együtt. Azóta is kapcsolatban vagyok Bence szüleivel, de nagyon nehéz elfogadni, hogy ő nincs velünk.”

Az esemény a Soha ne add fel, Lázár Bence Alapítvány javára gyűjtött pénzadományt. Mint az esemény főszervezője, a televíziós műsorvezető, Petur András elmondta, a Lázár Bence emlékére rendezett tornákon csaknem negyvenmillió forint gyűlt már össze, ebből az összegből a leukémiás betegek gyógyítását igyekeznek segíteni.

Lázár Bencére emlékeztek december 28-án, és ami 2025 végén is látható volt, hogy azok, akik tehetik, egy év múlva ismét ott lesznek a pályán vagy a lelátón.