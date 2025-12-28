Erste Liga: az Újpest hosszabbításban győzött a BJA ellen

A jó formában lévő Újpest fogadta a legutóbbi hat bajnokijából csupán kettőt megnyerő Budapest Jégkorong Akadémiát, és a lila-fehérek már az első harmadban igazolták jó fordájukat, hiszen előnnyel mehettek a szünetre. A második felvonást a BJA nyerte 1–0-re, a harmadik meg döntetlen lett – ismét az Újpest szerzett előnyt, a vendégek két és fél perccel a vége előtt egyenlítettek.

A hosszabbítás mindössze 98 másodpercig tartott ennyi idő után csapott le a hirtelen halál a BJA-ra, Anthony Luciani szerezte lila-fehérek harmadik, győztes gólját. A lila-fehérek ebben az idényben már negyedszer verték a magyar bajnoki címvédőt, és őrzik a harmadik helyüket a tabellán.

A nap második meccsén a második Brassó fogadta a listavezető és címvédő Gyergyói HK-t, ám hiába a bajnokság két legjobb csapata, a találkozó a gól nélküli első és a fordulatos második harmad után végül egyértelmű győztest hozott. Az első harmad góltalan tusakodása után a második elején, és fél perc játék után vezetést szerzett a Brassó, ám alig négy perc múlva már a Gyergyónál volt az előny, ám az utolsó 75 másodpercen belül ütött két góljával végül mégis a Brassó mehetett előnyben pihenni. A záró harmad elején gyorsan egyenlített a Gyergyó, de itt el is fogyott a vendégek puskapora és a következő három hazai gól már válasz nélkül maradt. Győzelmével a Brassó megelőzte a tabella élén a Gyergyót.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

ÚTE–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Újpest, 883 néző. V: Korbuly, Dósa, Sábián, Váczi.

UTE: RAJNA – Ronkainen, FRANYÓ 1 / Tornyai, Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – Kiss P., Golod (1), Dansereau 1 / Kovács A., Burzan (1), LUCIANI 1 / SZALMA (2), Szabó Rácz (1), Lőczi B. / Kovács S., Páterka, Baróti. Edző: Jason Morgan

BJA HC: Farkas R. – SZABÓ B. (1), Szabó D. / Varga A., Jurkovics (1) / Pozsgai, Riha – Honejsek, Nagy G., Schlekmann / ZIMÁNYI 1, Weidemann, Banga / Horváth B., Keresztes L. (1), PILON 1 / Nádasy (1), Novotny, Razumnyak. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 27–41.

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. –

CORONA BRASOV (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 6–3 (0–0, 3–2, 3–1)

