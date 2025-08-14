Baráth betalált a Rakówban, a lengyel csapat bejutott a rájátszásba a Kl-selejtezőben – videó

A Raków hazai pályán 1–0-ra kikapott a Maccabi Haifától, de idegenben meg tudta fordítani a párharcot. Ehhez Baráth Péter nagymértékben hozzájárult fejes góljával, amit az első félidő ráadásában szerzett. A Raków második találatát Lamine Diaby-Fadiga szerezte, a lengyelek 2–1-es összesítéssel jutottak tovább.
Baráth Péter gólja
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Asztana (kazah)–Lausanne (svájci) 0–2
Tj: Lausanne 5–1-es összesítéssel.
Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh) 1–2
Tj: Sparta 6–2-es összesítéssel.
Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár) 0–2
Tj: Levszki 3–0-s összesítéssel.
Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi) 1–3 – h. u.
Tj: Differdange 5–4-es összesítéssel.
ETO FC–AIK (svéd) 2–0
Tj: ETO 3–2-es összesítéssel.
Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég) 0–1
Tj: Rosenborg 1–0-s összesítéssel.
Omonia (ciprusi)–Araz (azeri) 5–0
Tj: Omonia 9–0-s összesítéssel.
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1
Tj: Zsitomir 4–2-es összesítéssel.
Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga) 1–1
Tj: Anderlecht 4–1-es összesítéssel.
Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván) 2–0
Tj: Arda 3–0-s összesítéssel.
Beitar (izraeli)–Riga FC (lett) 3–1
Tj: Riga 4–3-as összesítéssel.
Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 4–0
Tj: Bröndby 4–3-as összesítéssel.
Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland) 0–1
Tj: Az 4–0-s összesítéssel
AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi) 3–1
Tj: AEK 5–3-as összesítéssel.
Besiktas (török)–St. Patrick's (ír) 3–2
Tj: Besiktas 7–3-as összesítéssel.
Celje (szlovén)–Lugano (svájci) 2–4
Tj: Celje 7–4-es összesítéssel.
Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel) 0–2
Tj: Raków 2–1-es összesítéssel.
Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri) 2–0 – tizenegyeskkel: 5–4
Tj: Nyeman 2–2-es összesítés után tizenegyesekkel
Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán) 2–2
Tj: Jagiellonia 3–2-es összesítéssel.
20.30: Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román)
Az első mérkőzés eredménye: 0–3
20.45: Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát)
Az első mérkőzés eredménye: 1–2
20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)
Az első mérkőzés eredménye: 2–2
Linfield (északír)–Víkingur (feröeri) 2–0
Tj: Linfield 3–2-es összesítéssel.
Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh) 1–1
Tj: Baník 5–4-es összesítéssel.
21.00: Hibernian (skót)–Partizan (szerb)
Az első mérkőzés eredménye: 2–0
21.00: Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
Az első mérkőzés eredménye: 0–0
Santa Clara (portugál)–Larne (északír) 0–0
Tj: Santa Clara 3–0-s összesítéssel.
Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói) 4–0
Tj: Shamrock 4–1-es összesítéssel.
Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai) 3–0
Tj: Virtus 5–3-as összesítéssel.