Baráth betalált a Rakówban, a lengyel csapat bejutott a rájátszásba a Kl-selejtezőben – videó

A Raków hazai pályán 1–0-ra kikapott a Maccabi Haifától, de idegenben meg tudta fordítani a párharcot. Ehhez Baráth Péter nagymértékben hozzájárult fejes góljával, amit az első félidő ráadásában szerzett. A Raków második találatát Lamine Diaby-Fadiga szerezte, a lengyelek 2–1-es összesítéssel jutottak tovább.

Baráth Péter gólja

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Asztana (kazah)–Lausanne (svájci) 0–2

Tj: Lausanne 5–1-es összesítéssel.

Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh) 1–2

Tj: Sparta 6–2-es összesítéssel.

Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár) 0–2

Tj: Levszki 3–0-s összesítéssel.

Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi) 1–3 – h. u.

Tj: Differdange 5–4-es összesítéssel.

ETO FC–AIK (svéd) 2–0

Tj: ETO 3–2-es összesítéssel.

Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég) 0–1

Tj: Rosenborg 1–0-s összesítéssel.

Omonia (ciprusi)–Araz (azeri) 5–0

Tj: Omonia 9–0-s összesítéssel.

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1

Tj: Zsitomir 4–2-es összesítéssel.

Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga) 1–1

Tj: Anderlecht 4–1-es összesítéssel.

Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván) 2–0

Tj: Arda 3–0-s összesítéssel.

Beitar (izraeli)–Riga FC (lett) 3–1

Tj: Riga 4–3-as összesítéssel.

Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi) 4–0

Tj: Bröndby 4–3-as összesítéssel.

Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland) 0–1

Tj: Az 4–0-s összesítéssel

AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi) 3–1

Tj: AEK 5–3-as összesítéssel.

Besiktas (török)–St. Patrick's (ír) 3–2

Tj: Besiktas 7–3-as összesítéssel.

Celje (szlovén)–Lugano (svájci) 2–4

Tj: Celje 7–4-es összesítéssel.

Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel) 0–2

Tj: Raków 2–1-es összesítéssel.

Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri) 2–0 – tizenegyeskkel: 5–4

Tj: Nyeman 2–2-es összesítés után tizenegyesekkel

Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán) 2–2

Tj: Jagiellonia 3–2-es összesítéssel.

20.30: Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

20.45: Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát)

Az első mérkőzés eredménye: 1–2

20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)

Az első mérkőzés eredménye: 2–2

Linfield (északír)–Víkingur (feröeri) 2–0

Tj: Linfield 3–2-es összesítéssel.

Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh) 1–1

Tj: Baník 5–4-es összesítéssel.

21.00: Hibernian (skót)–Partizan (szerb)

Az első mérkőzés eredménye: 2–0

21.00: Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

Az első mérkőzés eredménye: 0–0

Santa Clara (portugál)–Larne (északír) 0–0

Tj: Santa Clara 3–0-s összesítéssel.

Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói) 4–0

Tj: Shamrock 4–1-es összesítéssel.

Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai) 3–0

Tj: Virtus 5–3-as összesítéssel.