Szerb Szuperliga: Topolyai SC–OFK Beograd

SZERB SZUPERLIGA
5. FORDULÓ
TOPOLYAI SC–OFK BEOGRAD 1–2 (1–0)
Topolya, TSC Aréna. Vezeti: Ivkovics
TSC: Ilics – Szt. Jovanovics, Degenek, Roux, Mladenovics – Sztancsics, Mezei – Mboungou, Singh (Pantovics 63.), Todoroszki – Sza. Jovanovics (Conraad 63.). Vezetőedző: Darije Kalezsics
A kispadon: Jorgics, Szimics (kapusok), Capan, Krsztics, A. Petrovics, B. Petrovics, Szavics, Miloszavics, Jovicsics
OFK: Popovics – Pavlovics, Djermanovics, Momcsilovics, Deszpotovszki – Lazics, Addo – Bezerra, Kabics, Knezsevics – Scsepovics (Enem 63.). Másodedző: Bojan Pavlovics
A kispadon: Draskics (kapus), Gojkovics, Gobeljics, Fall, Sztojanovics, M. Petrovics, Cvetkovics, I. Dembelé, Alba
Gólszerző: Todoroszki (36.), ill. Knezsevics (47.), Enem (69.)