Hiába vezetett, kikapott a Csíkszereda az első helyezettől

ROMÁN SUPERLIGA

6. FORDULÓ

Csíkszereda–Universitatea Craiova 1–2 (1–1)

Csíkszereda, Városi Stadion, 3000 néző. Vezette: Baban

Csíkszereda: Pap – Gál-Andrezly, Hegedűs, Palmes, Ferenczi – Pászka, Bödő (Bakos, 67.) – Anderson Ceará (Babati, 60.), Szabó B., Szalay – Eppel (Dolny, 67.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Un. Craiova: Lung – Mogos, Screciu, Sztefanovics – Radulescu, Cretu (Cicaldau, 61.), Mekvabisvili, Matei (Teles, 61.), F. Stefan (Mora, 66.) – Houri (Baiaram, 66.), Nsimba (Al-Hamlawi, 90+3.). Vezetőedző: Mirel Radoi

Gólszerző: Lung (3. – öngól), ill. Nsimba (11., 69.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A vendégek ugyan kilenc helyen megváltoztatták kezdőjüket a csütörtöki, nagyszombati hosszabbításos Konferencialiga-találkozó után, s talán éppen az összeszokottsÁg hiánya okozta, hogy villámgyorsan összehoztak egy nevetséges öngólt: Nikola Sztefanovics hazaadása meglepte Silviu Lung kapust, a labda hálóba gurult. A csíki védelem azonban gyorsan kiegyenlített, Raul Palmes elnézett egy hosszú indítást, a mögüle kibújó Steven Nsimba pedig Pap Eduárd kapus mellett is elvitte és belőtte labdát.

A korai gólváltás után lecsendesedett a mérkőzés, a kocogós iramból csak a félidő második felében tudott kitörni az FK, de Szabó közeli lövését lábbal védte Lung, majd Pászka Lóránd átlövése és Eppel Márton fejese is kevéssel ment mellé.

A szünet után a Craiova – főleg minőségi cseréivel – növelni tudta az iramot, és jóval távolabb tartotta kapujától a hazaiakat. Szalay Szabolcs lövése után már Pap kapuja előtt jöttek a helyzetek, és a craiovai türelemjáték végül góllá is érett: Alexandru Cicaldau alapvonalról visszatett labdáját Nsimba 7 méterről lőtte a jobb sarokba. A vezetés birtokában pedig az Universitatea végképp a szeredai térfélre terelte a labdát, az FK egyetlen egyenlítési lehetsőSégénél pedig Hozef Dolny a kapus kezébe fejelte a labdát. 1–2

A bajnokság állása: 1. Universitatea Craiova 16 pont, 2. UTU Arad 12, 3. Rapid Bucuresti 11, 4. Unirea Slobozia 10, 5. Farul 10... 16. FK Csíkszereda 1