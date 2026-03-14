NB II: idegenben vezet a Budafok és a BVSC– ÉLŐ eredménykövető!

Hét mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 22. fordulójában. Kora délután a Karcag a kiesés elől menekülő Budafokot fogadja, míg az éllovas Honvéd Békéscsabára utazik. Később a dobogós Kecskemét az Ajkát látja vendégül, az ötös győzelmi sorozatot maga mögött tudó Videoton Tiszakécskén lép pályára, a Csákvárhoz a Szentlőrinc, a Kozármislenyhez a BVSC érkezik, míg a játéknap utolsó meccsén a rossz passzban lévő Szeged a fővárosban játszik. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 14 órakor kezdődött: Karcagi SC–Budafoki MTE 0–1 (Stumpf 37.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 15 órakor kezdődött: Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló 0–1 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–FC Ajka 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia Hétfőn játsszák

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 21 14 3 4 39–17 +22 45 2. Vasas FC 21 13 4 4 38–17 +21 43 3. Kecskeméti TE 21 11 3 7 33–24 +9 36 4. Mezőkövesd 21 10 6 5 30–24 +6 36 5. Csákvár 21 8 8 5 28–26 +2 32 6. Videoton FC Fehérvár 21 8 6 7 27–22 +5 30 7. Kozármisleny 21 7 7 7 25–31 –6 28 8. Karcagi SC 21 7 7 7 22–30 –8 28 9. BVSC-Zugló 21 8 3 10 23–22 +1 27 10. Szeged-Csanád GA 21 6 7 8 22–23 –1 25 11. Tiszakécske 21 6 7 8 24–32 –8 25 12. FC Ajka 21 7 1 13 15–26 –11 22 13. Békéscsaba 21 5 7 9 23–31 –8 22 14. Budafoki MTE 21 5 6 10 21–35 –14 21 15. Soroksár SC 21 4 7 10 29–36 –7 19 16. Szentlőrinc 21 3 10 8 26–29 –3 19