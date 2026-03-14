NB II: idegenben vezet a Budafok és a BVSC– ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
14 órakor kezdődött:
Karcagi SC–Budafoki MTE 0–1 (Stumpf 37.)
Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC 0–0
15 órakor kezdődött:
Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár 0–0
HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló 0–1
Kecskeméti TE–FC Ajka 0–0
Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc 0–0
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Hétfőn játsszák
20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
21
14
3
4
39–17
+22
45
|2. Vasas FC
21
13
4
4
38–17
+21
43
|3. Kecskeméti TE
21
11
3
7
33–24
+9
36
|4. Mezőkövesd
21
10
6
5
30–24
+6
36
|5. Csákvár
21
8
8
5
28–26
+2
32
|6. Videoton FC Fehérvár
21
8
6
7
27–22
+5
30
|7. Kozármisleny
21
7
7
7
25–31
–6
28
|8. Karcagi SC
21
7
7
7
22–30
–8
28
|9. BVSC-Zugló
21
8
3
10
23–22
+1
27
|10. Szeged-Csanád GA
21
6
7
8
22–23
–1
25
|11. Tiszakécske
21
6
7
8
24–32
–8
25
|12. FC Ajka
21
7
1
13
15–26
–11
22
|13. Békéscsaba
21
5
7
9
23–31
–8
22
|14. Budafoki MTE
21
5
6
10
21–35
–14
21
|15. Soroksár SC
21
4
7
10
29–36
–7
19
|16. Szentlőrinc
21
3
10
8
26–29
–3
19