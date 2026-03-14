NB II: idegenben vezet a Budafok és a BVSC– ÉLŐ eredménykövető!

2026.03.14. 13:51
Idegenben tehet újabb lépést az NB I felé a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd, archív)
Hét mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 22. fordulójában. Kora délután a Karcag a kiesés elől menekülő Budafokot fogadja, míg az éllovas Honvéd Békéscsabára utazik. Később a dobogós Kecskemét az Ajkát látja vendégül, az ötös győzelmi sorozatot maga mögött tudó Videoton Tiszakécskén lép pályára, a Csákvárhoz a Szentlőrinc, a Kozármislenyhez a BVSC érkezik, míg a játéknap utolsó meccsén a rossz passzban lévő Szeged a fővárosban játszik. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi összecsapásról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

14 órakor kezdődött:

Karcagi SC–Budafoki MTE 0–1 (Stumpf 37.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15 órakor kezdődött:

Tiszakécskei LC–Videoton FC Fehérvár 0–0ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–BVSC-Zugló 0–1 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–FC Ajka 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc 0–0ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Hétfőn játsszák
20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS A FORDULÓ ELŐTT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Budapest Honvéd

21

14

3

4

39–17

+22 

45 

  2. Vasas FC

21

13

4

4

38–17

+21 

43 

  3. Kecskeméti TE

21

11

3

7

33–24

+9 

36 

  4. Mezőkövesd

21

10

6

5

30–24

+6 

36 

  5. Csákvár

21

8

8

5

28–26

+2 

32 

  6. Videoton FC Fehérvár

21

8

6

7

27–22

+5 

30 

  7. Kozármisleny

21

7

7

7

25–31

–6 

28 

  8. Karcagi SC

21

7

7

7

22–30

–8 

28 

  9. BVSC-Zugló

21

8

3

10

23–22

+1 

27 

10. Szeged-Csanád GA

21

6

7

8

22–23

–1 

25 

11. Tiszakécske

21

6

7

8

24–32

–8 

25 

12. FC Ajka

21

7

1

13

15–26

–11 

22 

13. Békéscsaba

21

5

7

9

23–31

–8 

22 

14. Budafoki MTE

21

5

6

10

21–35

–14 

21 

15. Soroksár SC

21

4

7

10

29–36

–7 

19 

16. Szentlőrinc

21

3

10

8

26–29

–3 

19 

 

 

