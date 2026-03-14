NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Budapest Honvéd FC

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0 – ÉLŐ

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 1650 néző

Vezeti: Kovács Imre (Becséri Gergely, Nagy Viktor)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B., Zsolnai, Mikló, Igricz – Borsos, Sármány Vezetőedző: Csató Sándor

BUDAPEST HONVÉD FC: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Ujváry, Kesztyűs, Szamosi Á., Hangya – Gyurcsó, Pinte, Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a múlt héten Budafokon meglepően fölényes győzelmet arató Békéscsaba a legutóbb a Kecskeméttől saját pályáján váratlan vereséget szenvedő, de továbbra is élen álló Bp. Honvéd ellen.