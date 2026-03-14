NB II: Aqvital FC Csákvár–Szentlőrinc

GELEI JÓZSEF
2026.03.14. 14:46
Csákvár Szentlőrinc NB II NB II 22. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 22. fordulójában az ötödik helyen álló Aqvital FC Csákvár az utolsó Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZENTLŐRINC 0–0
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Gaál Ákos (Ország Péter, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Bozó – Orján, Pál B.,Umathum, Tifán – Herjeczki, Farkas A., Somfalvi, Mondovics – Bányai P., Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs
SZENTLŐRINC: Kostyák – Dinnyés, Poór, Bolla – Szolgai, Szilágyi Sz., Rac, Kiss-Szemán – Czérna, Tollár, Kocsis B. Vezetőedző: Visinka Ede
 

 

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a hárommeccses vereségsorozatát egy ajkai győzelemmel lezáró Csákvár az öt forduló óta nyeretlen, legutóbb a Soroksárral ikszelő, így továbbra is utolsó Szentlőrinc ellen. 

 

