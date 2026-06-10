Szakály Péter NB II-es klubnál lett sportigazgató
Szakály Péter lett a Karcagi SC sportigazgatója – jelentette be szerdán hivatalos honlapján az NB II-es labdarúgócsapat.
A labdarúgóként a Kaposvárt, a Debrecent, a Puskás Akadémiát és az Újpestet erősítő, hatszoros válogatott Szakály Péter 2022-es visszavonulása után vezető játékos-megfigyelőként dolgozott az Újpestnél, majd a DVTK-nál.
A Karcag újoncként a 11. helyen végzett az NB II legutóbbi idényében.
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