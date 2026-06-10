Szakály Péter NB II-es klubnál lett sportigazgató

A labdarúgóként a Kaposvárt, a Debrecent, a Puskás Akadémiát és az Újpestet erősítő, hatszoros válogatott Szakály Péter 2022-es visszavonulása után vezető játékos-megfigyelőként dolgozott az Újpestnél, majd a DVTK-nál.

A Karcag újoncként a 11. helyen végzett az NB II legutóbbi idényében.