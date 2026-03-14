NB II: Karcagi SC–Budafoki MTE
A labdarúgó NB II 22. fordulójában az újoncként nyolcadik helyen álló Karcagi SC a 14. Budafoki MTE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
KARCAGI SC–BUDAFOKI MTE 0–1 (0–1) – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
KARCAG: Gergely – Győri Á., Mona, Szekszárdi T., László D. – Szűcs K., Hidi P. (Fekete O. – a szünetben), Fábián B. (Pap Zs. – a szünetben) – Sain – Kaye, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
BMTE: Horváth A. – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu – Stumpf, Posztobányi, Németh M. – Hajdú R., Fekete M., Varga B. – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Stumpf (37.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
