NB II: három góllal nyert a Vasas Budafokon, kettős emberhátrányban ikszelt a Szentlőrinc – élő eredménykövető a 13. forduló mérkőzéseiről!

Vasárnap rendezik a labdarúgó NB II 13. fordulóját. Kora délután a listavezető Vasas a Budafok vendégeként lépett pályára és magabiztosan, három góllal győzött, míg a Szentlőrinc kettős emberhátrányban harcolt ki döntetlent az újonc Karcag ellen. 15 órától a Videoton a BVSC-vel csatázik, majd 17 órakor jön a játéknap rangadója, a Honvéd–Szeged találkozó. Késő délután még a Mezőkövesd Csákváron vendégszerepel, a Kecskemét a Kozármislenyt látja vendégül, a Békéscsaba a Tiszakécskével játszik, míg az Ajka a Soroksárt fogadja. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, továbbá minden meccsről online közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken találhatnak meg!

NB II

13. FORDULÓ 15.00-kor kezdődött:

Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! A 13 órakor kezdődő mérkőzések végeredménye:

Budafoki MTE–Vasas FC 0–3 (Németh B. 17., 45+1., Tóth M. 28. – 11-esből) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc–Karcagi SC 1–1 (Kiss-Szemán 47., ill. László D. 57.) (Kiállítva: Nyári 65., Rac 66. – mindkettő Szentlőrinc)

– vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!



Később kezdődik:

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!