Olvasóink a BVSC-középpályás bombagólját látták a legszebbnek az NB II őszi szezonjában

Szavazásunkra összesen 2623 voks érkezett, és a legtöbbet Csernik Kornél kapta az 1. fordulóbeli góljáért, amikor 18 méterről vette be az Ajka kapuját – a BVSC-Zugló 27 éves középpályása a szavazatok 40 százalékát gyűjtötte be, egész pontosan 1052 voks érkezett rá. Második helyen a vasasos Girsik Attila Szentlőrinc elleni bombagólja végzett 943 szavazattal (35.9 százalék), míg a dobogóra még Myke Ramos félollózós mozdulattal elért találata fért fel, a Tiszakécske csatára 364 voksot (13.8 százalék) szedett össze a Soroksár ellen szerzett szép góljával.

A győztes találat

