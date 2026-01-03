Nemzeti Sportrádió

Olvasóink a BVSC-középpályás bombagólját látták a legszebbnek az NB II őszi szezonjában

2026.01.03. 13:56
Csernik Kornél gólja kapta a legtöbb szavazatot (Fotó: BVSC-Zugló Labdarúgó Szakosztály/Facebook)
Csernik Kornél NB II gólvideó BVSC legszebb gólok labdarúgó NB II BVSC-Zugló szavazás
Az év végén lapunk összegyűjtött 10 gólt a labdarúgó NB II 2025–2026-os idényének első feléből, és olvasóink véleményére voltunk kíváncsiak, melyik találatot látták a legszebbnek. A szavazás lezárult, mely során Csernik Kornél bombagólja kapta a legtöbb voksot.

Szavazásunkra összesen 2623 voks érkezett, és a legtöbbet Csernik Kornél kapta az 1. fordulóbeli góljáért, amikor 18 méterről vette be az Ajka kapuját – a BVSC-Zugló 27 éves középpályása a szavazatok 40 százalékát gyűjtötte be, egész pontosan 1052 voks érkezett rá. Második helyen a vasasos Girsik Attila Szentlőrinc elleni bombagólja végzett 943 szavazattal (35.9 százalék), míg a dobogóra még Myke Ramos félollózós mozdulattal elért találata fért fel, a Tiszakécske csatára 364 voksot (13.8 százalék) szedett össze a Soroksár ellen szerzett szép góljával.

A győztes találat

A többi gólt ide kattintva lehet megtekinteni.

 

 

Ezek is érdekelhetik