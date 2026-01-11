Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége

A világ atlétikájának egyik legnagyobb alakját Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, lapunk főszerkesztője, valamint Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke, lapunk főmunkatársa fogadták. Bubka hétfő este együtt ünnepel majd Magyarország legjobb sportolóival az Operaházban.

„Szöul óta ismerjük egymást, egyike volt azoknak, akik más perspektívába helyezték számunkra a világrekord-döntögetéseket, a centiméterek kultúráját, a közönség megmozgatásának ízét” – írta Csisztu Zsuzsa.

