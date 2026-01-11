Nemzeti Sportrádió

Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.01.11. 11:17
null
Szöllősi György, Szerhij Bubka és Csisztu Zsuzsa
Címkék
Nemzeti Sport Gála atlétika rúdugrás Szerhij Bubka
Megérkezett Budapestre a hétfő esti Nemzeti Sport Gála díszvendége, a rúdugrás ukrán ikonja, Szerhij Bubka – számolt be róla Facebook-oldalán Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke.

 

A világ atlétikájának egyik legnagyobb alakját Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, lapunk főszerkesztője, valamint Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke, lapunk főmunkatársa fogadták. Bubka hétfő este együtt ünnepel majd Magyarország legjobb sportolóival az Operaházban.

Szöul óta ismerjük egymást, egyike volt azoknak, akik más perspektívába helyezték számunkra a világrekord-döntögetéseket, a centiméterek kultúráját, a közönség megmozgatásának ízét” – írta Csisztu Zsuzsa.

Bubkával hosszabb interjút olvashatnak a Nemzeti Sport hétfői számában. 

 

Kapcsolódó tartalom

Jean-Marie Pfaff is érkezik a 68. Nemzeti Sport Gálára

Szerhij Bubka és Rabah Madzser mellett belga sztár is ott lesz a budapesti Operaházban.

Rabah Madzser is érkezik a Nemzeti Sport Gálára

Az algériai és a portói labdarúgás 67 éves legendája sarokkal írta be magát a futball aranykönyvébe.

 

 

Nemzeti Sport Gála atlétika rúdugrás Szerhij Bubka
Legfrissebb hírek

Jean-Marie Pfaff is érkezik a 68. Nemzeti Sport Gálára

Egyéb egyéni
16 órája

Nemzeti Sport Gála: a Márton ikrek között Csikós Zsóka

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:30

Papp Dániel: Jelentős márkává nőtte ki magát a Sportgála

Egyéb egyéni
2026.01.09. 10:26

Nemzeti Sport Gála: két külföldi az edzőjelöltek között

Egyéb egyéni
2026.01.09. 09:27

Nemzeti Sport Gála: megjósolhatatlan, ki fut be a csapatoknál

Egyéb csapat
2026.01.08. 09:44

Klubot vált minden idők legfiatalabb 100-as magyar bajnok sprintere

Atlétika
2026.01.07. 11:13

Ismét egyedi aláfestőzene kíséri a színpadra a Nemzeti Sport Gála szereplőit

Egyéb egyéni
2026.01.07. 09:35

Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem

Egyéb egyéni
2026.01.07. 08:21
Ezek is érdekelhetik