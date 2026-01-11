Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége
Megérkezett Budapestre a hétfő esti Nemzeti Sport Gála díszvendége, a rúdugrás ukrán ikonja, Szerhij Bubka – számolt be róla Facebook-oldalán Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke.
A világ atlétikájának egyik legnagyobb alakját Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, lapunk főszerkesztője, valamint Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ és az AIPS alelnöke, lapunk főmunkatársa fogadták. Bubka hétfő este együtt ünnepel majd Magyarország legjobb sportolóival az Operaházban.
„Szöul óta ismerjük egymást, egyike volt azoknak, akik más perspektívába helyezték számunkra a világrekord-döntögetéseket, a centiméterek kultúráját, a közönség megmozgatásának ízét” – írta Csisztu Zsuzsa.
Bubkával hosszabb interjút olvashatnak a Nemzeti Sport hétfői számában.
Legfrissebb hírek
Papp Dániel: Jelentős márkává nőtte ki magát a Sportgála
Egyéb egyéni
2026.01.09. 10:26
Nemzeti Sport Gála: két külföldi az edzőjelöltek között
Egyéb egyéni
2026.01.09. 09:27
Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem
Egyéb egyéni
2026.01.07. 08:21
Ezek is érdekelhetik