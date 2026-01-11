Nemzeti Sportrádió

Hosszú kihagyás vár a Győri ETO beállójára, ebben az idényben már nem játszhat

N. T.N. T.
2026.01.11. 12:26
Dömötör CsabaLinn Blohm hosszú kihagyás elé néz (Fotó: Dömötör Csaba)
női kézilabda Linn Blohm Győri Audi ETI KC
Edzésen súlyos térdsérülést szenvedett Linn Blohm, a Győri ETO női kézilabdacsapatának svéd válogatott beállója, akire műtét és hosszú kihagyás vár.

 

A 33 éves játékos edzésen, egy ütközés következtében szenvedett súlyos térdsérülést. Balogh Péter csapatorvos tájékoztatása szerint az MR-vizsgálat igazolta, hogy Blohm belső oldali szalagapparátusa és elülső keresztszalagja is elszakadt.

A játékossal és a svéd válogatott orvosi csapatával történt egyeztetés szerint a tervezett rekonstrukciós műtétet a kézilabdázó Svédországban kívánja elvégeztetni, melyet követően a rehabilitáció Győrben történne” – fogalmazott a főorvos, aki hozzátette: a sérülés jellege miatt hosszú kihagyás vár Blohmra.

A Győr másik svéd beállója, a csapatkapitány Anna Lagerquist a decemberi világbajnokságon sérült meg, a Brazília elleni csoportmérkőzés során egy elrugaszkodás közben úgy érezte, hogy megrepedt a sarokcsontja. Mivel a norvég Kari Brattset pedig szülési szabadságát tölti, az elmúlt meccseken már kényszermegoldást kellett alkalmaznia Per Johansonnak, a holland Kelly Dulfer és a dán Kristina Jörgensen is megfordult beállóban.

 

