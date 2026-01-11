Australian Open: Piros Zsombor szlovák ellenfelet kapott a selejtező első fordulójában

A magyar szövetség közösségi oldalán azt írta, hogy a világranglistán 162. magyar játékos és jelenleg 141. ellenfele legutóbb 2024-ben találkozott, akkor Piros győzött.

A 26 éves magyar teniszező 2017-ben megnyerte az Australian Open juniorversenyét.

A melbourne-i Grand Slam-torna jövő vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmeiben alanyi jogon ott lesz magyar részről Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton. Párosban Stollár Fanny, illetve az Australian Open után családalapítási szándékai miatt szünetre vonuló Babos Tímea indulása szintén biztosra vehető.