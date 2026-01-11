„Nem szeretek veszíteni, de a legfontosabb, hogy felvegyük a tempót” – Keane a Kiel elleni edzőmeccs után

„Ez volt az első mérkőzése a fiúknak, hiszen csak négy napja tértünk vissza, így rögtön mérkőzést játszani nehéz. Az ellenfél sokkal előrébb tart a felkészülésben, a jövő héten már bajnokit játszik, s ezt lehetett látni a pályán is. Jó lehetőség volt ez a fiatal játékosoknak, hogy 45 percet játsszanak. (…) Nem szeretek veszíteni, de a legfontosabb, hogy felvegyük a tempót” – értékelt a Ferencváros Facebook-oldalán Robbie Keane.

„Nagyon jól fogadtak a társak az első perctől kezdve, jól érzem magam köztük. Mindent bele fogok adni, hogy segítsem a csapattársaimat és örömet szerezzek a szurkolóknak” – mondta Mariano Gómez.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROS–HOLSTEIN KIEL (német II.) 0–2 (0–1)

La Manga (Spanyolország)

FTC: Gróf – Makreckis, Lakatos Cs., Nagy B. – Levi, Abu Fani, Júlio Romao, Madarász, Zachariassen – Lisztes (Gólik, 24.), Gruber. 2. félidő: Gróf – Cissé, Raemaekers, Gómez – Cadu, O'Dowda, Ötvös, Tóth A., Kanikovszki – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Harres (34., 84.)

Forrás: fradi.hu

