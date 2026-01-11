A válogatóra ismét összeáll a Nádas, Tótka kajak páros

A 200 méter egyesben Tokióban aranyérmes Tótka a múlt évben pihent, itthon csak az országos bajnokságon szállt vízre, ennek ellenére edzésben maradt, s mentálisan feltöltődött. A 31 éves kajakos a magyar szövetség honlapjának adott interjúban azt mondta, nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy kihagyta a 2025-ös évet.

„2022-ben, amikor covidos lettem és kihagytam a válogatót, megbizonyosodtam arról, hogy a hosszú távú eredményesség, illetve az olimpia érdekében jót tesz, ha egy kis időre visszább veszek. Természetesen egyeztettem erről a klubommal, az UTE-val is, de hogy mennyire volt ez tényleg jó döntés, az majd csak 2028-ban fog kiderülni – fogalmazott. – Érdekes, hogy eleinte sokan nem értették, nem tudták hova tenni, majd a magyar bajnokságon már többen azzal jöttek oda hozzám, de jól tettem. Az volt a legjobb az egészben, hogy rengeteg olyan dolgot csinálhattam, amit azelőtt csak nagyon régen. Több mint tíz év után újra voltam snowboardozni. Voltam locsolkodni a kisfiammal. Nyáron voltam fesztiválon, ami korábban talán csak egyszer, még 2013-ban a Balaton Soundon adatott meg nekem, emellett a családdal is tudtunk együtt nyaralni. Podcastokban szerepeltem, több felkérést is vállaltam, miközben – talán ezek hatására is – nagyon jól mentek az edzések. Amikor ősszel elkezdtük a munkát, edzőm, Hüvös Viktor is alig hitt a szemének. Igaz, a sevillai edzőtábor környékén sokat voltam beteg, de mostanra minden újra összeállt és rendesen edzek.”

Tótka Sándor természetesen figyelemmel követte társai tavalyi szereplését, ami motivációt is ad neki a folytatásra.

„Az előző évben nagyon jól szerepelt a férfi kajak szakág. Örültem a srácok sikereinek és tudom, hogy én is hozzá tudok még tenni ehhez, szóval motivált vagyok. Ott vagyunk a világ élvonalában, de meg is kell tartanunk a helyünket. Az a tapasztalatom, hogy minél közelebb az olimpia, annál jobban gyorsul a mezőny és nagyon könnyű lemaradni” – mondta ezzel kapcsolatban.

Az olimpiai bajnok sportoló ősszel ott volt a sevillai edzőtáborban, ahol a csapathajós próbák voltak fókuszban.

„Nagyon jó kis edzőtábor volt, kicsit sajnálom, hogy ott is lebetegedtem, mert szerettem volna még több emberrel kipróbálni a csapathajót, ám szerencsére így is sok lehetőségem volt. Kurucz Leventével nagyon jól működött a páros, a legjobb átlagot vele mentem, de Hidvégi Hunort is kiemelhetném, vele tudtam evezni a leggyorsabb időt. A négyespróba is pozitív volt, ebből még bármi lehet. Örülök, hogy több variációban kipróbálhattam magam, mert korábban azt hittem, hogy a mozgásom nem annyira kompatibilis másokkal, ám ez a tábor erre alaposan rácáfolt” – mesélte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a párosukra Nádas Bencével Sevilla semmilyen hatással nem volt.

„A válogatón Bencével fogok párost menni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az új olimpiai kvalifikációs rendszerben időpocsékolásnak érezné az indulást 200 egyesben.

„Az új kvalifikációs rendszerben nemzetek szerinti pontgyűjtés van és az egyéni számok, vagyis a kétszáz, az ötszáz, az ezer és az ötezer méter is egy listát képeznek. Ezek közül csak a legjobb eredmény után járnak pontok egy adott versenyen, így amíg van nekünk egy Kopasz Bálintunk és egy Varga Ádámunk, addig úgy vélem, felesleges egyéniben próbálkozni. Az én szempontomból az a legfontosabb, hogy a négyes és a páros is előkelő pozícióban legyen” – fejtette ki.

Tótka Sándor és felesége második gyermeküket várják, fiuk, Levente három és fél éves.

„A fiam arra tanít, hogy az életben a dolgok ideiglenesek, mindig minden változik. Ez igaz a gyereknevelésre, magamra és a családi dinamikára is. Mondják mások, hogy két gyerekkel nehezebb, meglátjuk, mindenesetre nagyon boldogok vagyunk és várjuk, hogy végre négyen legyünk. A dél-afrikai edzőtáborba egyébként emiatt nem is utazom el, itthon lesz rám a legnagyobb szükség” – nyilatkozott.