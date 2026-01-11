Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Medvegyev, Bublik, Szabalenka és Szvitolina is tornagyőztes lett

2026.01.11. 11:52
Danyiil Medvegyev (Fotó: Getty Images)
Brisbane-ben az első fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató orosz Danyiil Medvegyev, illetve a világelső fehérorosz Arina Szabalenka, Aucklandben az ukrán Elina Szvitolina, Hongkongban pedig a kazah Alekszandr Bublik nyerte az e heti tenisztornát.

A 2021-ben US Open-bajnok, első helyen kiemelt Medvegyev az amerikai Brandon Nakashimával csapott össze a vasárnapi döntőben és két szettben, 6:2, 7:6 (7–1)-ra győzött. Ez volt pályafutása 22. trófeája az ATP körversenyén.

A nők viadalának fináléjában Szabalenka ugyancsak két játszmában, 6:4, 6:3-ra diadalmaskodott az ukrán Marta Kosztyuk felett, ezzel megvédte címét és Medvegyevhez hasonlóan ő is 22. tornagyőzelmét aratta.

Hongkongban az első és a második helyen kiemelt játékos csapott össze a fináléban az olasz Lorenzo Musetti és Bublik személyében, s bő másfél óra játék után a másodikként rangsorolt kazah teniszező örülhetett: 7:6 (7–2), 6:3-as sikere karrierje kilencedik végső győzelmét jelentette, s ezzel egyben hétfőtől a top 10-ben jegyzik majd a világranglistán.

Aucklandban az első kiemelt Szvitolina 19. trófeáját gyűjtötte be, miután a döntőben 6:3, 7:6 (8–6)-ra jobbnak bizonyult a hetedikként rangsorolt kínai Vang Hszin-jünél.

ATP 250-ES TORNA, BRISBANE (800 045 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Danyiil Medvegyev (orosz, 1.)–Brandon Nakashima (amerikai) 6:2, 7:6 (7–1)

WTA 500-AS TORNA, BRISBANE (1 691 602 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 16.) 6:4, 6:3

ATP 250-ES TORNA, HONGKONG (700 045 dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Alekszandr Bublik (kazah, 2.)–Lorenzo Musetti (olasz, 1.) 7:6 (7–2), 6:3

WTA 250-ES TORNA, HONGKONG (245 094 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Elina Szvitoina (ukrán, 1.)–Vang Hszin-jü (kínai, 7.) 6:3, 7:6 (8-6)

 

