Félollózós találat, bombagól vagy gyönyörű emelés? Szavazzon az NB II legszebb őszi góljára!

2025.12.27. 15:02
A góllövőlistán második helyezett Magyar Zsolt (középen) két találata is felkerült a listára (Fotó: Aqvital FC Csákvár/Facebook)
Lapunk összegyűjtött 10 gólt a labdarúgó NB II 2025–2026-os idényének első feléből, s kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, melyiket tartják a legszebbnek. Szavazzon! Ön szerint melyik volt a legpompásabb találat a másodosztály őszén? Kommentben részletesen is kifejtheti, melyik gól hányadik helyezést érdemelné meg. A szavazófelület a cikk alján található.

CSERNIK KORNÉL
1. forduló
BVSC–Ajka 4–0
(A mérkőzés 2. gólja)

A 44. percben Palincsár Martin pöckölte tovább a labdát Csernik Kornélnak, aki 18 méterről a bal felsőbe lőtt.

BORVETŐ ÁRON
3. forduló
Szeged–Karcag 2–2
(A mérkőzés utolsó, szegedi gólja)

A 89. percben szép összjáték végén Holman Dávid kényszerítőzött Borvető Áronnal, majd utóbbi játékos átvette a labdát, és 11 méterről ballal a jobb alsóba lőtt.

MYKE RAMOS
3. forduló
Soroksár–Tiszakécske 2–2
(A mérkőzés utolsó, tiszakécskei gólja)

A 71. percben Lucas emelte be jobbról a labdát, Myke Ramos pedig 11 méterről félollózós mozdulattal bombázott a bal felső sarokba.

BERTUS LAJOS
5. forduló
Soroksár–Mezőkövesd 1–5
(A mérkőzés 4. mezőkövesdi gólja)

A találkozó 70. percében Szalai József felpassza után Bertus Lajos fordult kapura, majd 18 méterről ballal a bal felső sarokba emelt.

KOROZMÁN KEVIN
6. forduló
Soroksár–Szentlőrinc 2–1
(A mérkőzés 1. gólja)

A 24. percben Nagy Olivér tette át jobbról a másik oldalra a labdát, Korozmán Kevin átvette, majd 20 méterről a bal felső sarokba tekert.

SZABÓ ALEX
9. forduló
Szentlőrinc–Kecskemét 3–4
(A mérkőzés 3. kecskeméti gólja)

A 84. percben Bocskay Bertalan passzolta tovább a labdát Szabó Alexhez, aki átvette, majd nagyjából 25 méterről a jobb felsőbe lőtt.

GIRSIK ATTILA
10. forduló
Vasas–Szentlőrinc 1–0
(A mérkőzés egyetlen gólja)

A 68. percben szöglet után felszabadítottak a vendégek, Girsik Attila elé került a labda, aki megközelítőleg 30 méterről a bal felső sarokba lőtt.

MAGYAR ZSOLT
11. forduló
Csákvár–Tiszakécske 3–1
(A mérkőzés 1. gólja)

A 15. percben a bal oldalon vezetett támadást a hazai csapat, majd Magyar Zsolt a tizenhatos oldalsó vonaláról a bal felső sarokba tekert.

MAGYAR ZSOLT
12. forduló
Kozármisleny–Csákvár 2–2
(A mérkőzés 1. csákvári gólja)

A 63. percben Magyar Zsolt egy csel után 21 méterről a bal felső sarokba tekert.

GÁLFI ZOLTÁN
13. forduló
Ajka–Soroksár 2–1
(A mérkőzés soroksári gólja)

A 80. percben Lovrencsics Balázs passzolta ki balra a labdát Gálfi Zoltánnak, aki befelé tolta, majd 25 méterről a bal felső sarokba lőtt, a labda a lécet érintve vágódott a kapuba.

SZAVAZÁS

Melyik volt az NB II legszebb gólja 2025 őszén?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

 

 

