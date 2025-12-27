Félollózós találat, bombagól vagy gyönyörű emelés? Szavazzon az NB II legszebb őszi góljára!
CSERNIK KORNÉL
1. forduló
BVSC–Ajka 4–0
(A mérkőzés 2. gólja)
A 44. percben Palincsár Martin pöckölte tovább a labdát Csernik Kornélnak, aki 18 méterről a bal felsőbe lőtt.
BORVETŐ ÁRON
3. forduló
Szeged–Karcag 2–2
(A mérkőzés utolsó, szegedi gólja)
A 89. percben szép összjáték végén Holman Dávid kényszerítőzött Borvető Áronnal, majd utóbbi játékos átvette a labdát, és 11 méterről ballal a jobb alsóba lőtt.
MYKE RAMOS
3. forduló
Soroksár–Tiszakécske 2–2
(A mérkőzés utolsó, tiszakécskei gólja)
A 71. percben Lucas emelte be jobbról a labdát, Myke Ramos pedig 11 méterről félollózós mozdulattal bombázott a bal felső sarokba.
BERTUS LAJOS
5. forduló
Soroksár–Mezőkövesd 1–5
(A mérkőzés 4. mezőkövesdi gólja)
A találkozó 70. percében Szalai József felpassza után Bertus Lajos fordult kapura, majd 18 méterről ballal a bal felső sarokba emelt.
KOROZMÁN KEVIN
6. forduló
Soroksár–Szentlőrinc 2–1
(A mérkőzés 1. gólja)
A 24. percben Nagy Olivér tette át jobbról a másik oldalra a labdát, Korozmán Kevin átvette, majd 20 méterről a bal felső sarokba tekert.
SZABÓ ALEX
9. forduló
Szentlőrinc–Kecskemét 3–4
(A mérkőzés 3. kecskeméti gólja)
A 84. percben Bocskay Bertalan passzolta tovább a labdát Szabó Alexhez, aki átvette, majd nagyjából 25 méterről a jobb felsőbe lőtt.
GIRSIK ATTILA
10. forduló
Vasas–Szentlőrinc 1–0
(A mérkőzés egyetlen gólja)
A 68. percben szöglet után felszabadítottak a vendégek, Girsik Attila elé került a labda, aki megközelítőleg 30 méterről a bal felső sarokba lőtt.
MAGYAR ZSOLT
11. forduló
Csákvár–Tiszakécske 3–1
(A mérkőzés 1. gólja)
A 15. percben a bal oldalon vezetett támadást a hazai csapat, majd Magyar Zsolt a tizenhatos oldalsó vonaláról a bal felső sarokba tekert.
MAGYAR ZSOLT
12. forduló
Kozármisleny–Csákvár 2–2
(A mérkőzés 1. csákvári gólja)
A 63. percben Magyar Zsolt egy csel után 21 méterről a bal felső sarokba tekert.
GÁLFI ZOLTÁN
13. forduló
Ajka–Soroksár 2–1
(A mérkőzés soroksári gólja)
A 80. percben Lovrencsics Balázs passzolta ki balra a labdát Gálfi Zoltánnak, aki befelé tolta, majd 25 méterről a bal felső sarokba lőtt, a labda a lécet érintve vágódott a kapuba.
SZAVAZÁS
Melyik volt az NB II legszebb gólja 2025 őszén?
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!