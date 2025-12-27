Félollózós találat, bombagól vagy gyönyörű emelés? Szavazzon az NB II legszebb őszi góljára!

CSERNIK KORNÉL

1. forduló

BVSC–Ajka 4–0

(A mérkőzés 2. gólja)

A 44. percben Palincsár Martin pöckölte tovább a labdát Csernik Kornélnak, aki 18 méterről a bal felsőbe lőtt.

BORVETŐ ÁRON

3. forduló

Szeged–Karcag 2–2

(A mérkőzés utolsó, szegedi gólja)

A 89. percben szép összjáték végén Holman Dávid kényszerítőzött Borvető Áronnal, majd utóbbi játékos átvette a labdát, és 11 méterről ballal a jobb alsóba lőtt.

MYKE RAMOS

3. forduló

Soroksár–Tiszakécske 2–2

(A mérkőzés utolsó, tiszakécskei gólja)

A 71. percben Lucas emelte be jobbról a labdát, Myke Ramos pedig 11 méterről félollózós mozdulattal bombázott a bal felső sarokba.

BERTUS LAJOS

5. forduló

Soroksár–Mezőkövesd 1–5

(A mérkőzés 4. mezőkövesdi gólja)

A találkozó 70. percében Szalai József felpassza után Bertus Lajos fordult kapura, majd 18 méterről ballal a bal felső sarokba emelt.

KOROZMÁN KEVIN

6. forduló

Soroksár–Szentlőrinc 2–1

(A mérkőzés 1. gólja)

A 24. percben Nagy Olivér tette át jobbról a másik oldalra a labdát, Korozmán Kevin átvette, majd 20 méterről a bal felső sarokba tekert.

SZABÓ ALEX

9. forduló

Szentlőrinc–Kecskemét 3–4

(A mérkőzés 3. kecskeméti gólja)

A 84. percben Bocskay Bertalan passzolta tovább a labdát Szabó Alexhez, aki átvette, majd nagyjából 25 méterről a jobb felsőbe lőtt.

GIRSIK ATTILA

10. forduló

Vasas–Szentlőrinc 1–0

(A mérkőzés egyetlen gólja)

A 68. percben szöglet után felszabadítottak a vendégek, Girsik Attila elé került a labda, aki megközelítőleg 30 méterről a bal felső sarokba lőtt.

MAGYAR ZSOLT

11. forduló

Csákvár–Tiszakécske 3–1

(A mérkőzés 1. gólja)

A 15. percben a bal oldalon vezetett támadást a hazai csapat, majd Magyar Zsolt a tizenhatos oldalsó vonaláról a bal felső sarokba tekert.

MAGYAR ZSOLT

12. forduló

Kozármisleny–Csákvár 2–2

(A mérkőzés 1. csákvári gólja)

A 63. percben Magyar Zsolt egy csel után 21 méterről a bal felső sarokba tekert.

GÁLFI ZOLTÁN

13. forduló

Ajka–Soroksár 2–1

(A mérkőzés soroksári gólja)

A 80. percben Lovrencsics Balázs passzolta ki balra a labdát Gálfi Zoltánnak, aki befelé tolta, majd 25 méterről a bal felső sarokba lőtt, a labda a lécet érintve vágódott a kapuba.