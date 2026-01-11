Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sport Gála: a két legutóbbi győztes is versenyben az Év férfi sportolója kategóriában

2026.01.11.
A 2023-as győztes Szoboszlai Dominik és a tavaly díjazott Kós Hubert mellett Kopasz Bálint a „királykategória” harmadik jelöltje. A fogyatékosoknál Kiss Péter Pál sorozatban hatodszor diadalmaskodhat.
 


Ábécérendben haladva kezdjük Kopasz Bálinttal! 2025-ben ismét a még mindig csak 28 éves szegedi versenyző lett a kajakkirály, hiszen a milánói világbajnokságon megnyerte a sportág leg­elismertebb számát, az 1000 méteres férfi kajak egyest. Akárcsak 2019-ben Szegeden és 2022-ben Dartmouthban – no meg persze közben a tokiói olimpián. Párizsban ugyanebben a számban a dobogó harmadik fokára állhatott fel, és ugyanígy végzett a múlt esztendőben a csehországi Racicében rendezett Európa-bajnokságon is. Tavaly hetedszer választották meg az év férfi kajakosának, de az év férfi sportolója még nem volt…

 

 „Nem számítottam rá, hogy bekerülök a legjobb három férfi sportoló közé, megtisztelő, eddig nem volt erre példa – mondta lapunknak Kopasz Bálint. – Fantasztikus, hogy olyan neves sportolók mellett lehetek, mint Szoboszlai Dominik és Kós Hubert, úgyhogy nagyon várom a gálát, amelyet eddig csak otthonról néztem. Ez az év eseménye, megannyi bajnokkal és kiváló szakemberrel. Nekem bőven elég, hogy ott vagyok a top háromban és együtt ünnepelhetek a többi bajnokkal – nem számítok rá, hogy én nyerek, ha jól tudom, Kós Hubert jobb eredményeket ért el nálam az előző évben, én neki adnám az elismerést.”

A kategória másik jelöltje, a tavalyi győztes Kós Hubert a szingapúri vizes világbajnokságon tett arról, hogy 2025-ben  is megkérdőjelezhetetlen legyen a helye a legjobb háromban. A vb-n 200 háton magától értetődő természetességgel védte meg a címét (1:53.19, Európa-csúcs), miközben a 100 hát negyedik helye után 200 vegyesen fantasztikus bronzérmet is szerzett. Az év végén a rövid pályás világkupa-sorozat valamennyi állomásán megnyerte az összes hátúszószámot, ezzel Hosszú Katinka után első magyarként az összetettet is, ráadásul Torontóban 100-on (48.16) és 200-on (1:45.12) is világrekordot úszott.

A harmadik jelölt a két évvel ezelőtti győztes Szoboszlai Dominik. A futballválogatott csapatkapitánya annak ellenére is versenyben van a díjért, hogy a nemzeti csapat csalódást keltett a vb-selejtezőben, ám ő angol bajnok lett a Liverpoollal. Az első számú európai labdarúgó-bajnokságnak számító Premier League 1992-es rajtja óta nemhogy az nem fordult elő, hogy magyar játékos nyerjen, de a dobogó közelében sem járt közülük senki. Szoboszlai Dominik 2023-ban érkezett meg Lipcséből Liverpoolba, ahol az első évben elnyert Ligakupa után másodjára összejött neki a bajnoki arany is. (A még mindig csak 25 éves középpályás eddigi valamennyi felnőtt idényében nyert legalább egy trófeát.) A BL-ben a létező legkisebb különbséggel búcsúzott csapatával a későbbi győztes PSG ellen, és alighanem ezen a szavazáson sem lenne sok kérdőjel, ha a válogatott nem kap ki az írektől…

 

A parasportolóknál az egyik jelölt a már ötszörös győztes, egyben címvédő kajakozó Kiss Péter Pál, aki 2019 óta folyamatosan az év fogyatékos férfi sportolója (csak a pandémia sújtotta 2020-as évben nem ő nyert, de akkor egyetlen, közös kategóriában hirdettek győztest a parasportolóknál, és a díjat Berente Judit kapta). Tavaly ismét egyeduralkodónak bizonyult az év legfontosabb versenyein a 200 méteres távon, aranyérmet szerzett a racicei Eb-n és a milánói ­vb-n, amelyen pályafutása ötödik világbajnoki címét hódította el. Különösen a táv második felében lapátolt ellenállhatatlanul, s háromnegyed hajóhosszal verte meg nagy riválisát, a brazil Luis da Silvát. Stabil, kiemelkedő teljesítményével a magyar parasport egyik legsikeresebb sportolója.

„Azután, hogy egy évvel ezelőtt engem választottak meg az év legjobb férfi fogyatékos sportolójának, bíztam benne, hogy idén is bekerülök az első három közé. Mivel győztem az Eb-n és a vébén is, igazából számítottam is erre. Csinálom tovább a dolgomat, az idén is lesz világ- és Európa-bajnokság, valamint két világkupa is, amelyek már beleszámítanak a Los Angeles-i kvalifikációba, úgyhogy nincs megállás” – mondta lapunknak Kiss Péter Pál.

Két paraatléta jelölt még a trófeára. Mezei Gergő László veleszületett vesebetegsége miatt kezelésekre járt, majd tizenhét évesen új vesét, egyben új esélyt is kapott az élettől. A 2025-ös Világjátékokon Drezdában egy arany-, öt ezüst- és két bronzérmet nyert, minden számban, amelyben elindult, dobogós helyezést ért el. A 800 méteres síkfutásban győzött, 1500 méteren, a 4x400 méteres váltóval, valamint az öt-, a tíz- és a harminc kilométeres kerékpározásban ezüst-, a 4x100-as atlétaváltóval és az 5000 méteres csapatversenyben bronz­érmet érdemelt ki.

„Nagy örömmel töltött el, amikor megtudtam, hogy én is bekerültem az első három közé – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Mezei Gergő László. – Évek óta hozom a jó eredményeket, de a múlt esztendő különösen jól sikerült, hiszen nyolc számban nyolc érmet szereztem. Ez egyfajta visszajelzése is, hogy jó úton járok. A 2025-ös egy négyéves szakasz első éve volt, soha rosszabb kezdést.”     

A kategória harmadik jelöltje Mihálovits Tamás. Az 51. esztendejében járva is elképesztő kondícióban lévő, Gárdonyban élő dobóatléta évek óta jelölt a kategóriában, egyszer (2019) már a legjobb háromba is bekerült. Hosszú évekre visszanyúlik a sportmúltja. Korábban amerikai futballt játszott, a Budapest Wolves alapító tagja, hatszoros magyar bajnok. A szervátültetés után dobóatlétaként folytatta pályafutását. A tavalyi drezdai Világjátékokon világcsúccsal nyert kislabdadobásban, aranyérmes lett diszkoszvetésben és ezüstöt szerzett gerelyhajításban. Sokoldalúsága, stabil teljesítménye a nemzetközi élmezőny meghatározó versenyzőjévé teszi.

„Egyszer már bekerültem az első három közé a gálán, nagyon örültem, hogy az idén is ott lehetek, hiszen ez mindig hatalmas megtiszteltetés. Ez fontos visszajelzés és méltó megkoronázása a 2025-ös évemnek, hiszen remek eredményeket értem el” – mondta Mihálovits Tamás.

(Sportolói interjúk: Karádi Zoltán, Krasznai Bence.)

Az Év férfi sportolója
1958: Polyák Imre (birkózó)
1959: Kárpáti Rudolf (vívó)
1960: Kárpáti Rudolf
1961: Gurics György (birkózó)
1962: Polyák Imre
1963: Veres Győző (súlyemelő)
1964: Török Ferenc (öttusázó)
1965: Zsivótzky Gyula (atléta)
1966: Balczó András (öttusázó)
1967: Kozma István (birkózó)
1968: Zsivótzky Gyula
1969: Balczó András
1970: Kelemen Péter (öttusázó)
1971: Hegedűs Csaba (birkózó)
1972: Balczó András
1973: Csapó Géza (kajakos)
1974: Magyar Zoltán (tornász)
1975: Hargitay András (úszó)
1976: Németh Miklós (atléta)
1977: Gerevich Pál (vívó)
1978: Magyar Zoltán
1979: Wichmann Tamás (kenus)
1980: Magyar Zoltán
1981: Wladár Sándor (úszó)
1982: Pap Jenő (vívó)
1983: Guczoghy György (tornász)
1984: Gáspár Tamás (birkózó)
1985: Mizsér Attila (öttusázó)
1986: Darnyi Tamás (úszó)
1987: Darnyi Tamás
1988: Darnyi Tamás
1989: Fábián László (öttusázó)
1990: Darnyi Tamás
1991: Kovács István (ökölvívó)
1992: Darnyi Tamás
1993: Kovács Antal (cselgáncsozó)
1994: Rózsa Norbert (úszó)
1995: Pulai Imre (kenus)
1996: Kovács István
1997: Storcz Botond (kajakos)
1998: Gécsek Tibor (atléta)
1999: Balogh Gábor (öttusázó)
2000: Csollány Szilveszter (tornász)
2001: Balogh Gábor
2002: Csollány Szilveszter
2003: Annus Adrián (atléta)
2004: Majoros István (birkózó)
2005: Braun Ákos (cselgáncsozó)
2006: Cseh László (úszó)
2007: Talmácsi Gábor (motorversenyző)
2008: Vajda Attila (kenus)
2009: Gyurta Dániel (úszó)
2010: Berki Krisztián (tornász)
2011: Berki Krisztián
2012: Gyurta Dániel
2013: Gyurta Dániel
2014: Berki Krisztián
2015: Cseh László
2016: Szilágyi Áron (vívó)
2017: Baji Balázs (atléta)
2018: Liu Shaolin Sándor (rövid pályás gyorskorcsolyázó)
2019: Milák Kristóf (úszó)
2020: Szoboszlai Dominik (labdarúgó)
2021: Szilágyi Áron
2022: Milák Kristóf 
2023: Szoboszlai Dominik
2024: Kós Hubert (úszó)

Az Év fogyatékos férfi sportolója
2015: Gelencsér Róbert (szervátültetett atléta)
2016: Tóth Tamás (paraúszó)
2017: Osváth Richárd (kerekesszékes vívó)
2018: Gelencsér Róbert
2019: Kiss Péter Pál (parakajakos)
2020: – 
2021: Kiss Péter Pál
2022: Kiss Péter Pál
2023: Kiss Péter Pál
2024: Kiss Péter Pál

Az eddigi győztesek

 

 

