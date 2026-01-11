Magyar dobogós a városligeti utcai hódeszka Európa-kupán

A szervezők tájékoztatása szerint a lépcsőkből és korlátokból álló egyedi pálya nemcsak látványos volt, de nagy technikai kihívás elé is állította a 11 országból érkező indulókat.

A férfiak versenyében taktikus küzdelmet láthatott a közönség. A versenyzők az elején lazábban kezdtek, majd körről körre egyre nagyobb és kockázatosabb trükköket dobtak be a pontozóknak. A dobogó tetejére a holland Vogel Thom állhatott fel, s honfitársa, Wijnstra Thom szerezte meg az ezüstérmet. A legnagyobb ovációt azonban Fricz Botond kapta, aki hágai győzelme és thuni ezüstérme után hazai pályán is bizonyított. Bár a pálya nehézsége és a világelit jelenléte miatt hatalmas volt a nyomás, a magyar versenyző magabiztosan csúszott be a harmadik helyre.

„Nagyon örülök, hogy el tudtam hozni a harmadik helyet, főleg úgy, hogy nem toltam túl, hanem csak azt csináltam, amit őszintének gondoltam és ez tetszett a bíróknak is. Annyi pacsit és ölelést kaptam kisgyerekektől, hogy ezt sosem gondoltam volna! Örülök, hogy tudom inspirálni a következő generációt” – mondta Fricz Botond a verseny után.

Fritz Botond (Fotó: Magyar Snowboad Szövetség)

A nők mezőnyében a brit Mia Langridge lett a legjobb, megelőzve a francia Zoe Roffit és a belga Anne-Sophie Lechont. Tóth Lili élete első utcai Európa-kupa-versenyén óriási bravúrral bejutott a döntőbe.

„Ígéretes volt az első magyar Street Snowboard Európa-kupa, nagyon jó, hogy behozza a városba a sportot – értékelt Bécsy Balázs, a Magyar Snowboardszövetség elnöke. – Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, jövőre mindent meg fogunk tenni, hogy még többen láthassák a versenyt. Az, hogy a snowboardnak egy olyan szakágában, amely várhatóan az olimpiára is kijut, már most van olyan versenyzőnk, aki ott van az élvonalban, sőt, dobogóra is állhatott, nagyon jó üzenet a sportág szempontjából.”

Vasárnap a hódeszka Diáksportfesztivál keretében az utánpótlás veszi birtokba a pályát.