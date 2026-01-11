Vívás: nyolcadik a női tőrcsapat a hongkongi vk-viadalon

A németek elleni nyolcaddöntő volt a legfontosabb asszója a Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Papp Jázmin Kollár Anna összetételű női tőrcsapatnak a hongkongi világkupa-viadalon, s bár két kör (vagyis hat asszó után) nem festett túl jól az eredményjelző a mi szempontunkból, a fiatal Papp Jázmin egy 11:1-es asszóval irányba állította a magyar csapatot.

A négy közé jutásért a világranglista egyes olaszok következtek, nyilvánvalóan az ellenfél számított toronymagas esélyesnek, s ezt a végül a végeredmény igazolta is, viszont mindenképpen jó hír a jövőt és a szakág erejét illetően, hogy a hatodik asszó végén még a mieink vezettek – más kérdés, hogy ez az első két meccs elég sokat kivett a lányokból, az 5. és 8. hely közötti két mérkőzést el is veszített a magyar négyes, így végül a nyolcadik helyen zárt Hongkongban.

VILÁGKUPAVERSENY, HONGKONG

Tőr. Nők. Csapat. Nyolcaddöntő: Magyarország–Németország 45:38 (Papp +5, Pásztor +3, Kollár 0, Kondricz–1). Negyeddöntő: Olaszország–Magyarország 45:42 (Pásztor +4, Papp –3, Kondricz –4). Az 5–8. helyért: Japán–Magyarország 45:38 (Pásztor +3, Papp –1, Kollár –3, Kondricz –6). A 7. helyért: Ukrajna–Magyarország 45:41 (Pásztor +1, Papp –2, Kondricz –3)