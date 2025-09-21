Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, újra élen a Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 3950 néző. Vezette: Derdák Marcell (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)

HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Sigér Á., 84.), Somogyi Á., Baki, Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó A., 74.), Szamosi (Ujváry, 84.) – Zuigeber (Gyurcsó, 74.), Kántor (Pinte, 67.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kuzma, Mikló – Harsányi (Sármány, 78.), Zsolnai, Nagy G. (Kristóf, 89.), Ésik (Balla, 60.) – Kóródi (Borsos, 60.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Zuigeber (1–0) a 17., Szabó B. (1–1) a 45+1., Baki (2–1) a 69. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Minden elismerésem a Békéscsabáé, hogy így beleállt a meccsbe. Többet kellett volna birtokolnunk a labdát, s a vezető gólunk után sajnos nem tudtuk rárúgni a másodikat. Ennyi helyzetet senki nem dolgozott ki ellenünk, mint ma a Békéscsaba. Örülök, hogy a KTE elleni meccs után nyerni tudtunk.

Csató Sándor: – Jól kezdtük a meccset, ennek ellenére olyan szituációból kaptuk a gólt, amire előzetesen készültünk. A második félidőben is megvoltak a lehetőségeink, sajnálom, hogy nem tudtunk élni velük. Úgy érzem, játékban fejlődtünk, ha így teljesítünk, fogunk még nyerni, akár idegenben is. A Vasas után ezúttal is szimpatikus vesztesek voltunk...

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 5–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2604 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Szabó Dániel)

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Kecskés M., 84.) – Kovács B. (Bedi, 72.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. (Bertók, 57.) – Menyhárt (Dékei, 57.), Németh D. (Zsótér, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B. (Szekér, 80.), Takács Zs., Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Terbe, 61.), Lucas, Pataki B. (Valencsik, 61.) – Zámbó M. (Burdika, 80.), M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Németh D. (1–0) a 9., Nagy Dániel (2–0) a 38., Varga R. (3–0) az 52., Varga R. (4–0) az 56., Bertók (5–0) a 60. percben

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – Gratulálok az utánpótlásedzőknek, -vezetőknek, hiszen a fiatalok sokat hozzátettek most a csapat játékához. Önbizalommal telve edzettek a játékosok, láttam a heti munkán, hogy egyre inkább formába lendül a gárda. Idő kell ahhoz, hogy összeérjen a brigád. Az első perctől fogva megpróbáltuk ráerőltetni az akaratunkat a Tiszakécskére, s végre kijöttek azok a kvalitások, melyek jellemzik ezeket a játékosokat. Az öt gólon kívül is voltak helyzeteink, de helyén kell kezelni a győzelmünket.

Pintér Csaba: – Nem vagyunk könnyű helyzetben egy nulla öt után. Rosszul kezdtük mindkét játékrészt, amikor kiegyenesedtünk volna, megint kaptunk a semmiből egy gólt. A szünet után kapott harmadik már eldöntötte a mérkőzést, és bár próbáltam cserékkel frissíteni, váltani a csapat szerkezetén, sajnos nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Irreálisnak tartom az eredményt, nincs ekkora különbség a két csapat között.

FC AJKA–KECSKEMÉTI TE 1–3 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Móri Tamás (Szécsényi István, Sinkovicz Dániel)

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Tóth G., 69.) – Csizmadia Z. (Mohos, 81.), Kenderes (Sejben, 52.) – Doncsecz (Herjeczki, a szünetben), Kirchner (Katona I., 69.), Szabó M. – Cipf. Vezetőedző: Horváth András

KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 79.), Bocskay (Haris, 79.), Derekas, Czékus (Eördögh, 79.) – Banó-Szabó (Merényi, 57.), Beke – Pálinkás (Farkas B., 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Pálinkás (0–1) a 48., Pálinkás (0–2) az 52., Katona I. (1–2) a 80., Beke (1–3) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – A mai mérkőzésen kiegyenlített játékot láttam, főleg az első félidőben. A fordulást követően elkövettünk két buta, elkerülhető hibát. A második gólnál érthetetlenül hárman vártunk egymásra, és a Kecskemét van olyan jó csapat, hogy ezt könyörtelenül kihasználja, de ezek után is vissza tudtunk jönni a meccsbe, és a szépítés után mindent megtettünk az egyenlítés érdekében. Ha ott van egy kis szerencsénk, akkor másképp alakulhatott volna a mérkőzés, de a bátorságot ma nagyon hiányoltam a csapatomból.

Tímár Krisztián: – Nehéz meccs volt, de itt mindig nehéz nyerni, viszont örülök, hogy ez nekünk most sikerült. A játékunkban közrejátszott, hogy ez nekünk már a harmadik meccsünk volt a héten, ráadásul a kupában túlóráztunk, de ha komoly céljaink vannak, ez nem lehet kifogás. A második félidőben voltak azért hullámvölgyek, valamint egy rövidzárlat is, amikor bele is kellett nyúlnom a cserékkel. Szerencsénk volt ekkor, viszont ennek ellenére örömteli, hogy magabiztos siker született. Külön örülök annak, hogy Pálinkás Gergőnek sikerült végre gólt szereznie, és áttört nála a gát.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1009 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B., Kurdics (Kalmár O., 85.) – Márkvárt, Rabatin (Novák Cs., 62.) – Kun Á. (Tóth N., 67.), Holman (Suljic, 67.), Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Könczey M., Horváth K. (Csemer, 90+2.) – Köböl, Németh E. – Madarász Á. (Kékesi, 90+2.), Korozmán (Gálfi, 65.), Kundrák (Gágyor, 85.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Lakatos Cs. (0–1) a 61., Nagy O. (0–2) a 64., Gálfi (0–3) a 74. percben

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Amit a hatvanadik perctől láttam a Soroksártól, az tiszteletre méltó, gratulálok az ellenfélnek. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, a vendégek pedig defenzív játékot választottak. Ha gyorsabban játszunk és a széleken jobban bontunk, ebben több lehetett volna – ezzel a szakasszal elégedett is lehetnék. A szünet után az első gólt követően talán a hitünket is elveszítettük, ez nem elfogadható, de könnyen kijavítható. Helyes úton voltunk, amelyről most lekerültünk, ám még lehet korrigálni. Sajnos ha keddig játszunk, akkor sem szerzünk gólt.

Lipcsei Péter: – Három ponttal, három szerzett góllal és kapott gól nélkül hazamenni – ez nagyon jó érzés. Készültünk a Szegedből, a játékosaim csúsztak, másztak. Éreztem, hogy fogható a mérkőzés, arra nem gondoltam, hogy ilyen különbséggel, de megérdemelt a sikerünk.

BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Németh M., 69.) – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf (Kovács D., 76.), Hajdú R. (Rehó, 76.) – Bukta, Vasvári (Gyurkó, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D. (Tarcsi R., 72.), Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Ma a szívünket-lelkünket beletettük ebbe a mérkőzésbe. Az első félidőben kidolgoztunk olyan helyzeteket, amelyekből nagy lehetőségeink lettek volna a gólszerzésre. Stabilak voltunk, nem engedtük, hogy a Karcag azt a játékát nyújtsa, amit az elmúlt fordulókban. A második félidőben ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de talán másképpen alakul a találkozó, ha a játékvezető másképp ítéli meg a vendégek védőjének kispadunk előtti szándékos kezezését. A találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt a csapat, ennek fényében különösen pozitív, hogy a játékosok mindent megtettek a győzelem érdekében. Remélem, a következő fordulókban a győzelmek sem maradnak el.

Varga Attila: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, hiszen hat hete veretlenek vagyunk a bajnokságban, ami a karcagi klub életében nagy dolog. Ha fegyelmezettebbek, koncentráltabbak és bátrabbak vagyunk, több ponttal távozhattunk volna. A mai teljesítményünk nem volt meggyőző, az első félidőt a középpályán el is veszítettük, ezért személyi cserékkel is próbálkoznom kellett a szünetben. A második félidő már jobban nézett ki, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, nem érdemeltük volna meg a győzelmet. A hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi pedig a kaput sem találtuk el, amikor helyzetbe kerültünk.

SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Sámson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – A döntetlen a látottak alapján igazságosnak mondható, főleg mert az első félidő végén Gyurján Márton kapus hatalmasat mentett. Ebben most ennyi volt.

Tóth Balázs: – A nagy meleg mindkét csapat játékán érződött, mert a felek többet is tudnak. A nagyobb lehetőségei a hazaiaknak voltak, nekünk a pohár egyértelműen félig tele van.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)

BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Kocsis D. (0–1) a 86. percben

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben, ha kicsivel jobban koncentrálunk, megszerezhettük volna a vezetést, a meccs hajrájában pedig elkerülhető gólt kaptunk. Nagyon sajnálom a srácokat, mindenki odatette magát, de ez sajnos mégis kevés...

Pinezits Máté: – Az előző hetek teljesítménye és a ma mutatottak alapján méltóvá váltunk arra, hogy Fortuna „nekünk adja kegyeit”. Az eddigi fordulókban – egy mérkőzés kivételével – jó, kezdeményező futballt játszottunk, s ma is sokszor álltunk a kapussal szemben, ezért gondolom úgy, hogy megérdemelten nyertünk.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)