Nemzeti Sportrádió

Vidi-KO, Tímárral továbbra is hibátlan a KTE, újra élen a Honvéd – ez történt az NB II-ben

Vágólapra másolva!
2025.09.21. 21:00
null
Megszerezte második győzelmét a Vidi, nem is akárhogy (Fotó: Videoton FC Fehérvár, archív)
Címkék
Csákvár Szentlőrinc NB II 7. forduló Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag Tiszakécske Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Videoton Budafok KTE
Hat mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 7. fordulójában. A 16 órai találkozókon a játéknap előtt második helyen álló Csákvár a Szentlőrinc vendégeként lépett pályára, a Budafok az újonc létére remekül szereplő Karcagot fogadta, és egyik találkozón sem esett gól. 17 órától a Videoton kiütötte a Tiszakécskét, a Soroksár meglepetésre három góllal nyert Szegeden, a Kecskemét pedig Ajkáról is elhozta a három pontot, így Tímár Krisztián irányításával továbbra is hibátlan. A játéknap utolsó meccsén a Honvéd egygólos különbséggel megverte a Békéscsabát, és ismét vezeti a bajnokságot. Hétfőn a Vasas–Mezőkövesd összecsapással zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
7. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–1 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Bozsik Aréna, 3950 néző. Vezette: Derdák Marcell (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)
HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Sigér Á., 84.), Somogyi Á., Baki, Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó A., 74.), Szamosi (Ujváry, 84.) – Zuigeber (Gyurcsó, 74.), Kántor (Pinte, 67.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó B., Hodonicki, Viczián, Kuzma, Mikló – Harsányi (Sármány, 78.), Zsolnai, Nagy G. (Kristóf, 89.), Ésik (Balla, 60.) – Kóródi (Borsos, 60.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Zuigeber (1–0) a 17., Szabó B. (1–1) a 45+1., Baki (2–1) a 69. percben 
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Minden elismerésem a Békéscsabáé, hogy így beleállt a meccsbe. Többet kellett volna birtokolnunk a labdát, s a vezető gólunk után sajnos nem tudtuk rárúgni a másodikat. Ennyi helyzetet senki nem dolgozott ki ellenünk, mint ma a Békéscsaba. Örülök, hogy a KTE elleni meccs után nyerni tudtunk.
Csató Sándor: – Jól kezdtük a meccset, ennek ellenére olyan szituációból kaptuk a gólt, amire előzetesen készültünk. A második félidőben is megvoltak a lehetőségeink, sajnálom, hogy nem tudtunk élni velük. Úgy érzem, játékban fejlődtünk, ha így teljesítünk, fogunk még nyerni, akár idegenben is. A Vasas után ezúttal is szimpatikus vesztesek voltunk...

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 5–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2604 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Szabó Dániel)
VIDEOTON: Nagy G.  – Kovács K., Murka, Spandler, Horváth T. (Kecskés M., 84.) – Kovács B. (Bedi, 72.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. (Bertók, 57.) – Menyhárt (Dékei, 57.), Németh D. (Zsótér, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B. (Szekér, 80.), Takács Zs., Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Terbe, 61.), Lucas, Pataki B. (Valencsik, 61.) – Zámbó M. (Burdika, 80.), M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Németh D. (1–0) a 9., Nagy Dániel (2–0) a 38., Varga R. (3–0) az 52., Varga R. (4–0) az 56., Bertók (5–0) a 60. percben
MESTERMÉRLEG
Boér Gábor: – Gratulálok az utánpótlásedzőknek, -vezetőknek, hiszen a fiatalok sokat hozzátettek most a csapat játékához. Önbizalommal telve edzettek a játékosok, láttam a heti munkán, hogy egyre inkább formába lendül a gárda. Idő kell ahhoz, hogy összeérjen a brigád. Az első perctől fogva megpróbáltuk ráerőltetni az akaratunkat a Tiszakécskére, s végre kijöttek azok a kvalitások, melyek jellemzik ezeket a játékosokat. Az öt gólon kívül is voltak helyzeteink, de helyén kell kezelni a győzelmünket.
Pintér Csaba: – Nem vagyunk könnyű helyzetben egy nulla öt után. Rosszul kezdtük mindkét játékrészt, amikor kiegyenesedtünk volna, megint kaptunk a semmiből egy gólt. A szünet után kapott harmadik már eldöntötte a mérkőzést, és bár próbáltam cserékkel frissíteni, váltani a csapat szerkezetén, sajnos nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Irreálisnak tartom az eredményt, nincs ekkora különbség a két csapat között.

FC AJKA–KECSKEMÉTI TE 1–3 (0–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Ajka, Városi Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Móri Tamás (Szécsényi István, Sinkovicz Dániel)
AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Tóth G., 69.) – Csizmadia Z. (Mohos, 81.), Kenderes (Sejben, 52.) – Doncsecz (Herjeczki, a szünetben), Kirchner (Katona I., 69.), Szabó M. – Cipf. Vezetőedző: Horváth András
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 79.), Bocskay (Haris, 79.), Derekas, Czékus (Eördögh, 79.) – Banó-Szabó (Merényi, 57.), Beke – Pálinkás (Farkas B., 90.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Pálinkás (0–1) a 48., Pálinkás (0–2) az 52., Katona I. (1–2) a 80., Beke (1–3) a 87. percben
MESTERMÉRLEG
Horváth András: – A mai mérkőzésen kiegyenlített játékot láttam, főleg az első félidőben. A fordulást követően elkövettünk két buta, elkerülhető hibát. A második gólnál érthetetlenül hárman vártunk egymásra, és a Kecskemét van olyan jó csapat, hogy ezt könyörtelenül kihasználja, de ezek után is vissza tudtunk jönni a meccsbe, és a szépítés után mindent megtettünk az egyenlítés érdekében. Ha ott van egy kis szerencsénk, akkor másképp alakulhatott volna a mérkőzés, de a bátorságot ma nagyon hiányoltam a csapatomból.
Tímár Krisztián: – Nehéz meccs volt, de itt mindig nehéz nyerni, viszont örülök, hogy ez nekünk most sikerült. A játékunkban közrejátszott, hogy ez nekünk már a harmadik meccsünk volt a héten, ráadásul a kupában túlóráztunk, de ha komoly céljaink vannak, ez nem lehet kifogás. A második félidőben voltak azért hullámvölgyek, valamint egy rövidzárlat is, amikor bele is kellett nyúlnom a cserékkel. Szerencsénk volt ekkor, viszont ennek ellenére örömteli, hogy magabiztos siker született. Külön örülök annak, hogy Pálinkás Gergőnek sikerült végre gólt szereznie, és áttört nála a gát.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–SOROKSÁR SC 0–3 (0–0) –  ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1009 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)
SZEGED:  Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B., Kurdics (Kalmár O., 85.) – Márkvárt, Rabatin (Novák Cs., 62.) – Kun Á. (Tóth N., 67.), Holman (Suljic, 67.), Miskolczi – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Könczey M., Horváth K. (Csemer, 90+2.) – Köböl, Németh E. – Madarász Á. (Kékesi, 90+2.), Korozmán (Gálfi, 65.), Kundrák (Gágyor, 85.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Lakatos Cs. (0–1) a 61., Nagy O. (0–2) a 64., Gálfi (0–3) a 74. percben
MESTERMÉRLEG
Aczél Zoltán: – Amit a hatvanadik perctől láttam a Soroksártól, az tiszteletre méltó, gratulálok az ellenfélnek. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, a vendégek pedig defenzív játékot választottak. Ha gyorsabban játszunk és a széleken jobban bontunk, ebben több lehetett volna – ezzel a szakasszal elégedett is lehetnék. A szünet után az első gólt követően talán a hitünket is elveszítettük, ez nem elfogadható, de könnyen kijavítható. Helyes úton voltunk, amelyről most lekerültünk, ám még lehet korrigálni. Sajnos ha keddig játszunk, akkor sem szerzünk gólt.
Lipcsei Péter: – Három ponttal, három szerzett góllal és kapott gól nélkül hazamenni – ez nagyon jó érzés. Készültünk a Szegedből, a játékosaim csúsztak, másztak. Éreztem, hogy fogható a mérkőzés, arra nem gondoltam, hogy ilyen különbséggel, de megérdemelt a sikerünk.

BUDAFOKI MTE–KARCAGI SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Ring Kevin)
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Lapu, Kun B. (Németh M., 69.) – Posztobányi (Varga B., 59.), Stumpf (Kovács D., 76.), Hajdú R. (Rehó, 76.) – Bukta, Vasvári (Gyurkó, 69.). Vezetőedző: Mészöly Géza
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Székely D., 59.), Pap Zs. – Györgye (Sain, a szünetben), Szűcs K. – László D. (Tarcsi R., 72.), Girsik Á. – Regenyei (Hidi P., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila 
MESTERMÉRLEG 
Mészöly Géza: – Ma a szívünket-lelkünket beletettük ebbe a mérkőzésbe. Az első félidőben kidolgoztunk olyan helyzeteket, amelyekből nagy lehetőségeink lettek volna a gólszerzésre. Stabilak voltunk, nem engedtük, hogy a Karcag azt a játékát nyújtsa, amit az elmúlt fordulókban. A második félidőben ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de talán másképpen alakul a találkozó, ha a játékvezető másképp ítéli meg a vendégek védőjének kispadunk előtti szándékos kezezését. A találkozó előtt a tabella utolsó helyén állt a csapat, ennek fényében különösen pozitív, hogy a játékosok mindent megtettek a győzelem érdekében. Remélem, a következő fordulókban a győzelmek sem maradnak el.
Varga Attila: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, hiszen hat hete veretlenek vagyunk a bajnokságban, ami a karcagi klub életében nagy dolog. Ha fegyelmezettebbek, koncentráltabbak és bátrabbak vagyunk, több ponttal távozhattunk volna. A mai teljesítményünk nem volt meggyőző, az első félidőt a középpályán el is veszítettük, ezért személyi cserékkel is próbálkoznom kellett a szünetben. A második félidő már jobban nézett ki, de összességében nem nyújtottunk jó teljesítményt, nem érdemeltük volna meg a győzelmet. A hazaiak több nagy lehetőséget is kihagytak, mi pedig a kaput sem találtuk el, amikor helyzetbe kerültünk.

SZENTLŐRINC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–0 ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinc Sporttelep, 500 néző. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Márta (Sámson, 71.) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, 63.), Nyári, Nagy R. – Adamcsek (Czérna, 78.). Vezetőedző: Waltner Róbert
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz (Baracskai, 81.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Szalai P., 81.) – Mondovics (Szabó B., 61.), Dencinger, Magyar Zs., Ominger (Fejős, 75.) – Bányai (Simon A., 75.). Vezetőedző: Tóth Balázs
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – A döntetlen a látottak alapján igazságosnak mondható, főleg mert az első félidő végén Gyurján Márton kapus hatalmasat mentett. Ebben most ennyi volt.
Tóth Balázs: – A nagy meleg mindkét csapat játékán érződött, mert a felek többet is tudnak. A nagyobb lehetőségei a hazaiaknak voltak, nekünk a pohár egyértelműen félig tele van.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)
BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Kocsis D. (0–1) a 86. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Nem érdemeltünk vereséget. Az első félidőben, ha kicsivel jobban koncentrálunk, megszerezhettük volna a vezetést, a meccs hajrájában pedig elkerülhető gólt kaptunk. Nagyon sajnálom a srácokat, mindenki odatette magát, de ez sajnos mégis kevés...
Pinezits Máté: – Az előző hetek teljesítménye és a ma mutatottak alapján méltóvá váltunk arra, hogy Fortuna „nekünk adja kegyeit”. Az eddigi fordulókban – egy mérkőzés kivételével – jó, kezdeményező futballt játszottunk, s ma is sokszor álltunk a kapussal szemben, ezért gondolom úgy, hogy megérdemelten nyertünk. 

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd75213–5+815
  2. Csákvár742110–4+614
  3. Mezőkövesd641111–5+613
  4. Vasas FC64212–9+312
  5. Kecskeméti TE7439–7+212
  6. Karcagi SC73318–7+112
  7. Szeged-Csanád GA73229–8+111
  8. Szentlőrinc72328–6+29
  9. Soroksár SC723212–13–19
10. Videoton FC Fehérvár72239–8+18
11. Békéscsaba722310–11–18
12. Tiszakécske72237–13–68
13. FC Ajka72144–10–67
14. Budafoki MTE71243–9–65
15. Kozármisleny71243–11–85
16. BVSC-Zugló71156–8–24

 

 

Csákvár Szentlőrinc NB II 7. forduló Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag Tiszakécske Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Videoton Budafok KTE
Legfrissebb hírek

Nyert, és ismét a tabella élére ugrott a Honvéd

Labdarúgó NB II
1 órája

Kiütéses győzelmet aratott a Videoton, Varga Roland duplázott

Labdarúgó NB II
3 órája

Lendületben maradt a Kecskemét, megszakította az Ajka 133 napig tartó hazai veretlenségét

Labdarúgó NB II
3 órája

Szűk negyedóra alatt hármat vágott Szegeden a Soroksár

Labdarúgó NB II
3 órája

Budafokon is folytatódott a Karcag veretlenségi sorozata

Labdarúgó NB II
4 órája

Nem tudta feltörni a Szentlőrinc a Csákvár védelmét

Labdarúgó NB II
4 órája

Folytatódott a zuglói mélyrepülés, az eddig nyeretlen Misleny is győzni tudott a fővárosban

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:51

NB III: a Monor a szegedi győzelme után vezeti a csoportját

Labdarúgó NB II
Tegnap, 13:32
Ezek is érdekelhetik